Skoda Octavia Key Specs
- Engine1984 cc
- Mileage15.8 kmpl
- FuelPetrol
- Boot Space600 litres
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight1459 kg
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|Sedan
|Airbags
|Yes
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Manual,Automatic
|Mileage
|15.8 kmpl
|Engine
|1984.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
Skoda Octavia in India is available in Petrol variants. Average mileage of Skoda Octavia's petrol variant is 15.81 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Skoda Octavia 2.0 Style comes with a 50 litres fuel tank.
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