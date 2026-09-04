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DISCONTINUED

SKODA Octavia

₹26.29 - 29.29 Lakhs*
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Skoda Octavia is discontinued and no longer produced.
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Skoda Octavia Key Specs

  • Engine iconEngine
    1984 cc
  • Mileage iconMileage
    15.8 kmpl
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    600 litres
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1459 kg
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Skoda Octavia Videos

  • Quick Shorts
Skoda Octavia is an executive sedan at heart, the spiced up RS version growls out the back. Hear!!
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Skoda Octavia is an executive sedan at heart, the spiced up RS version growls out the back. Hear!!

Skoda Octavia Variants

Skoda Octavia price starts at ₹ 26.29 Lakhs and goes up to ₹ 29.29 Lakhs (Ex-showroom). Skoda Octavia comes in 2 variants. Skoda Octavia's top variant is 2.0 L&K.
2 Variants Available
Octavia 2.0 Style
₹26.29 Lakhs*
1984 cc
Petrol
Automatic
Octavia 2.0 L&K
₹29.29 Lakhs*
1984 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Skoda Octavia Images

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Skoda Octavia Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Body TypeSedan
AirbagsYes
Keyless EntryYes
TransmissionManual,Automatic
Mileage15.8 kmpl
Engine1984.0 cc
Fuel TypePetrol
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Skoda Octavia Mileage

Skoda Octavia in India is available in Petrol variants. Average mileage of Skoda Octavia's petrol variant is 15.81 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Skoda Octavia 2.0 Style comes with a 50 litres fuel tank.

Select Variant:
2.0 Style
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
15.81

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