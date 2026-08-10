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SUZUKI SV650

Expected Launch: Yet to be announced
₹6 Lakhs* Onwards
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Suzuki SV650 Key Specs

  • Engine iconEngine
    645 cc
  • Mileage iconMileage
    30 kmpl
  • Power iconPower
    76 ps
  • Speed iconSpeed
    130 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    64 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    198 kg
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Suzuki SV650 Variants

Suzuki SV650 price is expected to start at ₹ 6 Lakhs .
1 Variant Available
UPCOMING
SV650 STD
₹6 Lakhs*
645 cc
*Disclaimer: The prices are expected prices for the upcoming variants.
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Suzuki SV650 Latest Updates

Calendar icon9 Feb 2026
Cadillac unveils its Formula 1 car livery, marking a significant entry into the championship with drivers Perez and Bottas.Read Full Story

Suzuki SV650 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with SV650.
Suzuki SV650
Kawasaki Z650
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Suzuki SV650 Images

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If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
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3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
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Suzuki SV650 Specifications and Features

Max Power76 PS @ 8500 rpm
Body TypeSports Naked Bikes, Sports Bikes
Max Torque64 Nm @ 8100 rpm
Mileage30.0 kmpl
TransmissionManual
HeadlightHalogen
Engine645.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed130 Kmph
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