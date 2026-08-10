Suzuki SV650 Key Specs
- Engine645 cc
- Mileage30 kmpl
- Power76 ps
- Speed130 kmph
- Max Torque64 Nm
- Kerb Weight198 kg
|Max Power
|76 PS @ 8500 rpm
|Body Type
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|Max Torque
|64 Nm @ 8100 rpm
|Mileage
|30.0 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|Halogen
|Engine
|645.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|130 Kmph
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