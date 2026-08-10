Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Key Specs
- Engine160 cc
- Mileage47.2 kmpl
- Power15 ps
- Speed105 kmph
- Max Torque13.7 Nm
- Kerb Weight156 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025]
|Rs. 1.12 LakhsOnwards
|160 cc
|15 PS
|13.7 Nm
|Cruiser Bikes
|156 kg
|2210 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|Bajaj Avenger 220 Street
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|220 cc
|19.03 PS
|17.55 Nm
|Cruiser Bikes
|160 kg
|2210 mm
|-
|-
|Alloy
|Avenger Street 160 [2019-2025]VSAvenger 220 Street
|Komaki Ranger
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|Cruiser Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|Avenger Street 160 [2019-2025]VSRanger
Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] is available in the 2 Colours in India.
AI generated summary
Users love the Bajaj Avenger for its stylish design, comfort, and low maintenance. It excels in city rides but has some limitations in lighting and maneuverability.
|Max Power
|15 PS
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Max Torque
|13.7 Nm
|Mileage
|47.2 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|Halogen
|Engine
|160 cc
|Max Speed
|105 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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