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DISCONTINUED

BAJAJ Avenger Street 160 [2019-2025]

₹1.12 Lakhs*
4.3
190
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Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] is discontinued and no longer produced.
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Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Alternatives

Bajaj Avenger 220 Street

Bajaj Avenger 220 Street

1.3 Lakhs
Avenger Street 160 [2019-2025]vsAvenger 220 Street
Komaki Ranger

Komaki Ranger

1.3 - 1.35 Lakhs
Avenger Street 160 [2019-2025]vsRanger

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Variants

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] price starts at ₹ 1.12 Lakhs .
1 Variant Available
Avenger Street 160 [2019-2025] BS6
₹1.12 Lakhs*
160 cc
105 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Latest Updates

Calendar icon27 Mar 2026
India's auto sector faces fuel uncertainty and rising costs, prompting shifts towards electrification and recycled materials in production.Read Full Story
Calendar icon1 Feb 2026
The Axor Brutale Ryden helmet combines style, safety, and comfort, appealing to daily riders and enthusiasts alike.Read Full Story
Calendar icon15 Nov 2025
The JK Tyre FMSCI National Racing Championship concludes with tense final races in Coimbatore, highlighting close competition across categories.Read Full Story

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Avenger Street 160 [2019-2025].
Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025]
Bajaj Avenger 220 Street
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Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025]
Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] image
Rs. 1.12 LakhsOnwards
4.3190
160 cc15 PS13.7 NmCruiser Bikes156 kg2210 mmDiscDrumAlloy
Bajaj Avenger 220 StreetBajaj Avenger 220 Street imageRs. 1.3 LakhsOnwards
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4.72
---Cruiser Bikes--DiscDiscAlloyAvenger Street 160 [2019-2025]VSRanger

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Images

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Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Colours

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] is available in the 2 Colours in India.

Spicy Red
Ebony Black
Spicy red

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] User Reviews & Ratings

4.4Engine & Performance
3.7Features
4.2Safety
4.6Design
4.7Value For Money
4.6Comfort
Write a Review

Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] User Reviews & Ratings

What Users says
check circle icon

AI generated summary

Users love the Bajaj Avenger for its stylish design, comfort, and low maintenance. It excels in city rides but has some limitations in lighting and maneuverability.

What Got Better?

  • check circle iconVery comfortable for long rides
  • check circle iconStylish matte black with red accents
  • check circle iconGood mileage of 42-50 kmpl
  • check circle iconLow maintenance with reliable engine
  • check circle iconABS provides safety on wet roads

What Could Have Been Better?

  • warning iconLimited power for sustained highway cruising
  • warning iconNight visibility is average and could use improvement
  • warning iconStruggles with quick U-turns in traffic
  • warning iconSmall seat causing discomfort for passengers
  • warning iconCould use a gear indicator in console

User Reviews

Love the Digital Console Features
I am totally satisfied with my Avenger Street 160. It looks great, rides smoothly, and is very light on the pocket. The comfort is superior and the safety is reliable. Best purchase I have ever made!
By: Prashant Tiwari (May 1, 2026)
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Cheap Maintenance and High Mileage
No other 160cc bike offers this level of comfort and style. The mileage is great and the maintenance is low. It’s a complete package for anyone looking for an affordable and stylish cruiser in 2026.
By: Mayank Agarwal (May 1, 2026)
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Comfortable Even for Pillion Rider
I feel very safe with the ABS. The bike doesn't skid even on wet roads. The build is strong and the ride is very smooth. It’s the perfect bike for a safe and comfortable daily commute to the office.
By: Hemant Kumar Joshi (May 1, 2026)
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Easy Maneuvering in Heavy Traffic
The blacked-out theme looks very cool. It has that classic cruiser soul but with a modern, refined engine. The digital console is a nice touch. I am very proud to own this stylish machine from Bajaj.
By: Kshitij Saxena (May 1, 2026)
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Big Wheels Give Great Road Grip
It’s hard to take quick U-turns in traffic because the bike is long. You have to be patient. Other than this, the comfort and mileage are both excellent. It’s a very stylish and practical city bike overall.
By: Uday Pratap Singh (May 1, 2026)
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Bajaj Avenger Street 160 [2019-2025] Specifications and Features

Max Power15 PS
Body TypeCruiser Bikes
Max Torque13.7 Nm
Mileage47.2 kmpl
TransmissionManual
HeadlightHalogen
Engine160 cc
Max Speed105 kmph
Fuel TypePetrol
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