Specs & FeaturesImages
1/12
DISCONTINUED

MITSUBISHI Pajero Sport

₹27.45 - 29.42 Lakhs*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Mitsubishi Pajero Sport is discontinued and no longer produced.
Compare
Photos
Specs
News
Variants

Mitsubishi Pajero Sport Alternatives

Jeep Meridian

Jeep Meridian

23.33 - 37.82 Lakhs
Pajero SportvsMeridian
Tata Safari

Tata Safari

13.29 - 26.4 Lakhs
Pajero SportvsSafari
BYD eMAX 7

BYD eMAX 7

26.9 - 29.9 Lakhs
Pajero SportvseMAX 7
Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross

18.86 - 30.83 Lakhs
Pajero SportvsInnova Hycross
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Pajero SportvsXEV 9S
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

24.97 - 28.61 Lakhs
Pajero SportvsInvicto

Mitsubishi Pajero Sport Key Specs

  • Engine iconEngine
    2477 cc
  • Power iconPower
    175.56 - 178 bhp
  • Fuel iconFuel
    Diesel
  • MaxTorque iconMax Torque
    350 - 400 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    2040 kg
View All Pajero Sport SpecsView specs icon

Mitsubishi Pajero Sport Variants

Mitsubishi Pajero Sport price starts at ₹ 27.45 Lakhs and goes up to ₹ 29.42 Lakhs (Ex-showroom). Mitsubishi Pajero Sport comes in 5 variants. Mitsubishi Pajero Sport's top variant is Pajero Sport Select Plus MT.
Filter variants by:
Icon checkAll
Diesel
Automatic
Manual
5 Variants Available
Pajero Sport Pajero Sport 2.5 AT
₹27.45 Lakhs*
2477 cc
Diesel
Automatic
Pajero Sport Pajero Sport 2.5 MT
₹27.85 Lakhs*
2477 cc
Diesel
Manual
Pajero Sport Pajero Sport Limited Edition
₹28.13 Lakhs*
2477 cc
Diesel
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Mitsubishi Pajero Sport Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport
Jeep Meridian
VS
Mitsubishi Pajero SportSelect model
Jeep MeridianSelect model
Select a feature you want to compare:
Infotainment System Main Menu
Rear Right Side
Rear View
Left Side View
Dashboard
Gear Shifter
Steering Wheel
Right Side View
plus iconView more
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Mitsubishi Pajero Sport comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport image
Rs. 27.45 LakhsOnwards-176 bhp400 NmManual, AutomaticSUV2-215 mm-4695 mm1815 mm1840 mm5.6 metres
Jeep MeridianJeep Meridian imageRs. 23.33 LakhsOnwards
4.310
168 bhp350 NmManual, AutomaticSUV6--170 L4769 mm1859 mm1698 mm5.6 metresPajero SportVSMeridian
Tata SafariTata Safari imageRs. 13.29 LakhsOnwards
4.615
168 bhp350 NmManual, AutomaticSUV-
5/5
-447 L4668 mm1922 mm1795 mm-Pajero SportVSSafari
BYD eMAX 7BYD eMAX 7 imageRs. 26.9 LakhsOnwards
4.5100
---MUV6-170 mm580 litres4710 mm1810 mm1690 mm-Pajero SportVSeMAX 7
Toyota Innova HycrossToyota Innova Hycross imageRs. 18.86 LakhsOnwards
4.4429
184 bhp188 NmAutomaticMUV6---4755 mm1850 mm1790 mm-Pajero SportVSInnova Hycross
Mahindra XEV 9SMahindra XEV 9S imageRs. 20.65 LakhsOnwards
4.5211
---SUV6-201 mm500 L (rear seats folded)4737 mm1900 mm1747 mm5 metresPajero SportVSXEV 9S

Mitsubishi Pajero Sport Images

Mitsubishi Pajero Sport Image 1
Mitsubishi Pajero Sport Image 2
Mitsubishi Pajero Sport Image 3
Mitsubishi Pajero Sport Image 4
Mitsubishi Pajero Sport Image 5
Mitsubishi Pajero Sport Image 6

News

Mahindra’s Global Pik Up takes the Scorpio N’s rugged DNA into a larger lifestyle pickup format with a dedicated cargo bed.
Mahindra Scorpio N Pick Up Live Launch And Latest Updates: Prices, Features, Variants, Colours, and Specs
14 Aug 2026
Ferrari CZ26 is a 986bhp one-off Ferrari built around an SF90
Ferrari CZ26 is a 986bhp one-off Ferrari built around an SF90
14 Aug 2026
Mahindra Blazo i-Trk launched with 320 hp engine, up to 10% higher fuel efficiency
Mahindra Blazo i-Trk launched with 320 hp engine, up to 10% higher fuel efficiency
14 Aug 2026
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
14 Aug 2026
5 second-hand luxury sedans I would buy instead of a new premium SUV
5 second-hand luxury sedans I would buy instead of a new premium SUV
14 Aug 2026
View all
  News

Mitsubishi Pajero Sport Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Max Power175.56-178 bhp
AirbagsYes
Body TypeSUV
Max Torque350-400 Nm
Keyless EntryYes
TransmissionManual,Automatic
Engine2477 cc
Fuel TypeDiesel
View all Pajero Sport specs and features

Popular Suv Cars

UPCOMING
Audi A2

Audi A2

20 Lakhs Onwards
View upcoming Cars
Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

1.2 - 1.26 Cr
e-tron Sportback Price in Delhi
UPCOMING
Audi Q5 Facelift

Audi Q5 Facelift

65 - 73 Lakhs
View upcoming Cars
UPCOMING
Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron

1 - 1.1 Cr
View upcoming Cars
Audi Q7

Audi Q7

90.48 - 99.81 Lakhs
Q7 Price in Delhi

View all  Popular Suv Cars

view all specs and features
HomeNew CarsMitsubishi CarsMitsubishi Pajero Sport