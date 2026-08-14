Mitsubishi Pajero Sport Key Specs
- Engine2477 cc
- Power175.56 - 178 bhp
- FuelDiesel
- Max Torque350 - 400 Nm
- Drive TrainAWD
- Kerb Weight2040 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mitsubishi Pajero Sport
|Rs. 27.45 LakhsOnwards
|-
|176 bhp
|400 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|2
|-
|215 mm
|-
|4695 mm
|1815 mm
|1840 mm
|5.6 metres
|Jeep Meridian
|Rs. 23.33 LakhsOnwards
|168 bhp
|350 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|170 L
|4769 mm
|1859 mm
|1698 mm
|5.6 metres
|Pajero SportVSMeridian
|Tata Safari
|Rs. 13.29 LakhsOnwards
|168 bhp
|350 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|-
|-
|447 L
|4668 mm
|1922 mm
|1795 mm
|-
|Pajero SportVSSafari
|BYD eMAX 7
|Rs. 26.9 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|MUV
|6
|-
|170 mm
|580 litres
|4710 mm
|1810 mm
|1690 mm
|-
|Pajero SportVSeMAX 7
|Toyota Innova Hycross
|Rs. 18.86 LakhsOnwards
|184 bhp
|188 Nm
|Automatic
|MUV
|6
|-
|-
|-
|4755 mm
|1850 mm
|1790 mm
|-
|Pajero SportVSInnova Hycross
|Mahindra XEV 9S
|Rs. 20.65 LakhsOnwards
|-
|-
|-
|SUV
|6
|-
|201 mm
|500 L (rear seats folded)
|4737 mm
|1900 mm
|1747 mm
|5 metres
|Pajero SportVSXEV 9S
|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|175.56-178 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|SUV
|Max Torque
|350-400 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Manual,Automatic
|Engine
|2477 cc
|Fuel Type
|Diesel
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