Mahindra Mojo 300 BS6 Key Specs
- Engine294 cc
- Mileage25 kmpl
- Power25.72 ps
- Speed150 kmph
- Max Torque25.96 Nm
- Kerb Weight186.2 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Mahindra Mojo 300 BS6
|Rs. 2 LakhsOnwards
|-
|294.72 cc
|25.72 PS
|25.96 Nm
|Tourer Bikes
|186.2 kg
|2115 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|TVS Apache RTX 300
|Rs. 1.99 LakhsOnwards
|-
|299.1 cc
|35 PS
|28.5 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|180 kg
|2176 mm
|-
|-
|-
|Mojo 300 BS6VSApache RTX 300
|KTM 250 Adventure
|Rs. 2.46 LakhsOnwards
|250 cc
|31 PS
|25 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|177 kg
|-
|-
|-
|-
|Mojo 300 BS6VS250 Adventure
|Yezdi Motorcycles Adventure [2024]
|Rs. 1.98 LakhsOnwards
|334 cc
|29.6 PS
|29.84 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|187 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Mojo 300 BS6VSAdventure [2024]
|Yezdi Motorcycles Adventure
|Rs. 1.98 LakhsOnwards
|334 cc
|29.6 PS
|29.8 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|187 kg
|2180 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Mojo 300 BS6VSAdventure
|Suzuki V-Strom SX
|Rs. 1.98 LakhsOnwards
|249 cc
|26.5 PS
|22.2 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|167 kg
|2180 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Mojo 300 BS6VSV-Strom SX
|Max Power
|25.72 PS
|Body Type
|Tourer Bikes
|Max Torque
|25.96 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|25.0 kmpl
|Headlight
|Halogen
|Engine
|294.0 cc
|Max Speed
|150 Kmph
|Fuel Type
|Petrol