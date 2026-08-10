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DISCONTINUED

MAHINDRA Mojo 300 BS6

₹2 - 2.11 Lakhs*
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Mahindra Mojo 300 BS6 is discontinued and no longer produced.
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Mahindra Mojo 300 BS6 Key Specs

  • Engine iconEngine
    294 cc
  • Mileage iconMileage
    25 kmpl
  • Power iconPower
    25.72 ps
  • Speed iconSpeed
    150 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    25.96 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    186.2 kg
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Mahindra Mojo 300 BS6 Variants

Mahindra Mojo 300 BS6 price starts at ₹ 2 Lakhs and goes up to ₹ 2.11 Lakhs (Ex-showroom). Mahindra Mojo 300 BS6 comes in 4 variants. Mahindra Mojo 300 BS6's top variant is Ruby Red.
4 Variants Available
Mojo 300 BS6 Black Pearl
₹2 Lakhs*
294.72 cc
Mojo 300 BS6 Garnet Black
₹2.06 Lakhs*
294.72 cc
Mojo 300 BS6 Red Agate
₹2.11 Lakhs*
294.72 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mahindra Mojo 300 BS6 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Mojo 300 BS6.
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Mahindra Mojo 300 BS6 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Mahindra Mojo 300 BS6
Mahindra Mojo 300 BS6 image
Rs. 2 LakhsOnwards-294.72 cc25.72 PS25.96 NmTourer Bikes186.2 kg2115 mmDiscDiscAlloy
TVS Apache RTX 300TVS Apache RTX 300 imageRs. 1.99 LakhsOnwards-299.1 cc35 PS28.5 NmAdventure Tourer Bikes180 kg2176 mm---Mojo 300 BS6VSApache RTX 300
KTM 250 AdventureKTM 250 Adventure imageRs. 2.46 LakhsOnwards
51
250 cc31 PS25 NmAdventure Tourer Bikes177 kg----Mojo 300 BS6VS250 Adventure
Yezdi Motorcycles Adventure [2024]Yezdi Motorcycles Adventure [2024] imageRs. 1.98 LakhsOnwards
4.71
334 cc29.6 PS29.84 NmAdventure Tourer Bikes187 kg-DiscDiscSpokeMojo 300 BS6VSAdventure [2024]
Yezdi Motorcycles AdventureYezdi Motorcycles Adventure imageRs. 1.98 LakhsOnwards
51
334 cc29.6 PS29.8 NmAdventure Tourer Bikes187 kg2180 mmDiscDiscSpokeMojo 300 BS6VSAdventure
Suzuki V-Strom SXSuzuki V-Strom SX imageRs. 1.98 LakhsOnwards
4.74
249 cc26.5 PS22.2 NmAdventure Tourer Bikes167 kg2180 mmDiscDiscAlloyMojo 300 BS6VSV-Strom SX

Mahindra Mojo 300 BS6 Images

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Mahindra Mojo 300 BS6 Specifications and Features

Max Power25.72 PS
Body TypeTourer Bikes
Max Torque25.96 Nm
TransmissionManual
Mileage25.0 kmpl
HeadlightHalogen
Engine294.0 cc
Max Speed150 Kmph
Fuel TypePetrol
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