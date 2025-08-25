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Maruti Suzuki Fronx Images

Check out the latest images of Maruti Suzuki Fronx. The images showcase the dynamic exterior ...Read More

Maruti Suzuki Fronx Front Left Side

Maruti Suzuki Fronx

4 out of 5
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6.85 - 11.98 Lakhs*
Get On Road Price
*Ex-showroom price
Delhi
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Exterior
Interior
Maruti Suzuki Fronx Front Left Side
Maruti Suzuki Fronx Front Right Side
Maruti Suzuki Fronx Headlight
Maruti Suzuki Fronx Rear Left View
Maruti Suzuki Fronx Rear View
Maruti Suzuki Fronx Side View Left
Maruti Suzuki Fronx Wheel
Maruti Suzuki Fronx Front Fog Lamp
Maruti Suzuki Fronx Dashboard
Maruti Suzuki Fronx Steering Wheel
Maruti Suzuki Fronx Configuration Selector Knob
Maruti Suzuki Fronx Gear Shifter
Maruti Suzuki Fronx Glovebox Closed
Maruti Suzuki Fronx Infotainment System Main Menu
Maruti Suzuki Fronx Parking Camera Display
Maruti Suzuki Fronx Wireless Charging Pad
Maruti Suzuki Fronx Airbags
Front Left Side
Front Right Side
Headlight
Rear Left View
Rear View
Side View Left
Wheel
Front Fog Lamp
Dashboard
Steering Wheel
Configuration Selector Knob
Gear Shifter
Glovebox Closed
Infotainment System Main Menu
Parking Camera Display
Wireless Charging Pad
Airbags

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Maruti Suzuki Fronx User Reviews & Ratings

3.9
847 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
8
3 & aboverating star
280
4 & aboverating star
327
5 ratingrating star
232
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User Reviews

Perfect combination of hatchback and suv
Good performance and good mileage and interior and sitting so good and exterior also so nice road presence superb.
By: Suresh (Aug 25, 2025)
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Very nice car good looking
Had a good experience with excellent service. The car looks great, has all the necessary features, offers good mileage, and both front and back seats are comfortable.
By: Jagjit singh (Jul 21, 2025)
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