Specs & FeaturesRangeUser ReviewsColoursImages
1/11
DISCONTINUED

EARTH ENERGY EV Evolve R [2021-2024]

₹1.42 Lakhs*
5.0
1
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] is discontinued and no longer produced.
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Alternatives

Komaki Ranger

Komaki Ranger

1.3 - 1.35 Lakhs
Evolve R [2021-2024]vsRanger
Komaki MX16 Pro

Komaki MX16 Pro

1.7 Lakhs
Evolve R [2021-2024]vsMX16 Pro

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Key Specs

  • Speed iconSpeed
    110 kmph
  • Range iconRange
    100 km
  • Charging iconCharging
    2.8 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    3.45 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    12.5 kW
View All Evolve R [2021-2024] SpecsView specs icon

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Variants

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] price starts at ₹ 1.42 Lakhs .
1 Variant Available
Evolve R [2021-2024] STD
₹1.42 Lakhs*
16.99 PS
100 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Evolve R [2021-2024].
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024]
Komaki Ranger
VS
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024]Select model
Komaki RangerSelect model
Select a feature you want to compare:
Seat View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGEMOTOR POWERCOMPARISON
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024]
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] image
Rs. 1.42 LakhsOnwards
51
54 NmCruiser Bikes---100 km-
Komaki RangerKomaki Ranger imageRs. 1.3 LakhsOnwards
4.72
-Cruiser BikesDiscDiscAlloy140-160 km5 kWEvolve R [2021-2024]VSRanger

EV Travel Cost Calculator

Estimate how much you can save by switching to an Electric Vehicle. Calculate yours by using this tool.
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024]
TVS Ronin
VS
Selected Electric Bike
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024]Select model
Select Petrol Bike
TVS RoninSelect model
 km
100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Images

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Image 1
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Image 2
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Image 3
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Image 4
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Image 5
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Image 6

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Colours

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] is available in the 1 Colour in India.

Grey

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] User Reviews & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review
Best look and stylish
Best bike on this range.... It's good and stylish looks make person more attractive... The best thing is it's speed and charging capacity..
By: Mohit Kumar Tiwari (May 2, 2024)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

News

Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
The updated Bajaj Pulsar 150 is arriving at select dealerships, featuring design changes, a new LED headlight, and Bluetooth connectivity. The launch is expected to happen soon.
Confirmed: New Pulsar 150 to get all these changes
10 Aug 2026
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
5 electric cars I would buy if I was upgrading from the first-gen Tiago EV
10 Aug 2026
View all
  News

Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Specifications and Features

Max Power12.5 kW
Body TypeCruiser Bikes
Battery Capacity3.45 kWh
Max Torque54 Nm
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
HeadlightYes
Range100 km
Charging Time2 Hours 50 Minutes
Max Speed110 kmph
View all Evolve R [2021-2024] specs and features

Popular Earth Energy EV Bikes

  • Popular
View all  Earth Energy EV Bikes

Top Electric Bikes

Ather Energy Rizta

Ather Energy Rizta

₹1.17 - 1.8 Lakhs
TVS iQube

TVS iQube

₹1.15 - 1.71 Lakhs
Matter Aera

Matter Aera

₹1.83 - 1.94 Lakhs
Ampere Magnus Grand
BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

₹1.4 Lakhs Onwards
View allPopular Electric Bikes

Popular Cruiser Bikes

Bajaj Avenger 220 Street

Bajaj Avenger 220 Street

1.3 Lakhs
Avenger 220 Street Price in Delhi
Bajaj Avenger Cruise 220

Bajaj Avenger Cruise 220

1.37 Lakhs
Avenger Cruise 220 Price in Delhi
UPCOMING
Benelli Leoncino 250

Benelli Leoncino 250

2.7 - 2.9 Lakhs
View upcoming Bikes
BMW R 12

BMW R 12

21.48 Lakhs
R 12 Price in Delhi
BMW R 12 nine T

BMW R 12 nine T

22.55 Lakhs
R 12 nine T Price in Delhi

View all  Popular Cruiser Bikes

view all specs and features
HomeNew BikesEarth Energy EV BikesEarth Energy EV Evolve R [2021-2024]