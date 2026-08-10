Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] Key Specs
- Speed110 kmph
- Range100 km
- Charging2.8 hrs
- Battery Capacity3.45 kWh
- Motor Power12.5 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Earth Energy EV Evolve R [2021-2024]
|Rs. 1.42 LakhsOnwards
|54 Nm
|Cruiser Bikes
|-
|-
|-
|100 km
|-
|Komaki Ranger
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|-
|Cruiser Bikes
|Disc
|Disc
|Alloy
|140-160 km
|5 kW
|Evolve R [2021-2024]VSRanger
Earth Energy EV Evolve R [2021-2024] is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|12.5 kW
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Battery Capacity
|3.45 kWh
|Max Torque
|54 Nm
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Headlight
|Yes
|Range
|100 km
|Charging Time
|2 Hours 50 Minutes
|Max Speed
|110 kmph
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