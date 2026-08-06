Toyota Innova Crysta [2020-2023] Key Specs
- Engine2393 - 2694 cc
- FuelPetrol | Diesel
- Drive TrainRWD
- Kerb Weight1920 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Toyota Innova Crysta [2020-2023]
|Rs. 16.26 LakhsOnwards
|-
|148 bhp
|360 Nm
|Manual, Automatic
|muv
|7
|-
|-
|4735
|1830
|1795
|5.4
|Toyota Innova Crysta
|Rs. 19.72 LakhsOnwards
|148 bhp
|343 Nm
|Manual
|MUV
|-
|-
|447 L
|4735 mm
|1830 mm
|1795 mm
|5.4 metres
|Innova Crysta [2020-2023]VSInnova Crysta
|Kia Carens Clavis
|Rs. 11.21 LakhsOnwards
|158 bhp
|253 Nm
|Manual, Automatic
|MUV
|6
|-
|-
|4550 mm
|1800 mm
|1708 mm
|-
|Innova Crysta [2020-2023]VSCarens Clavis
|MG Hector Plus
|Rs. 17.49 LakhsOnwards
|141 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|587 litres
|4699 mm
|1835 mm
|1760 mm
|-
|Innova Crysta [2020-2023]VSHector Plus
|Force Motors Gurkha
|Rs. 16.75 LakhsOnwards
|-
|138 bhp
|320 Nm
|Manual
|SUV
|2
|233 mm
|-
|4390 mm
|1865 mm
|2095 mm
|6.3 metres
|Innova Crysta [2020-2023]VSGurkha
|Hyundai Creta
|Rs. 10.91 LakhsOnwards
|114 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|433 litres
|4300 mm
|1790 mm
|1635 mm
|5.3 metres
|Innova Crysta [2020-2023]VSCreta
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|MUV
|Airbags
|Yes
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Manual,Automatic
|Fuel Type
|Petrol,Diesel
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