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DISCONTINUED

TOYOTA Innova Crysta [2020-2023]

₹16.26 - 24.99 Lakhs*
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Toyota Innova Crysta [2020-2023] is discontinued and no longer produced.
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Toyota Innova Crysta [2020-2023] Alternatives

Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

19.72 - 26.77 Lakhs
Innova Crysta [2020-2023]vsInnova Crysta
Kia Carens Clavis

Kia Carens Clavis

11.21 - 21.57 Lakhs
Innova Crysta [2020-2023]vsCarens Clavis
MG Hector Plus

MG Hector Plus

17.49 - 19.69 Lakhs
Innova Crysta [2020-2023]vsHector Plus
Force Motors Gurkha

Force Motors Gurkha

16.75 - 18 Lakhs
Innova Crysta [2020-2023]vsGurkha
Hyundai Creta

Hyundai Creta

10.91 - 20.11 Lakhs
Innova Crysta [2020-2023]vsCreta
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

13.66 - 24.92 Lakhs
Innova Crysta [2020-2023]vsXUV 7XO

Toyota Innova Crysta [2020-2023] Variants

Toyota Innova Crysta [2020-2023] price starts at ₹ 16.26 Lakhs and goes up to ₹ 24.99 Lakhs (Ex-showroom). Toyota Innova Crysta [2020-2023] comes in 26 variants. Toyota Innova Crysta [2020-2023]'s top variant is 2.4 ZX AT 7 STR.
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Petrol
Diesel
Automatic
Manual
26 Variants Available
Innova Crysta [2020-2023] 2.7 GX 7 STR
₹16.26 Lakhs*
2694 cc
Petrol
Manual
Innova Crysta [2020-2023] 2.7 GX 8 STR
₹16.31 Lakhs*
2694 cc
Petrol
Manual
Innova Crysta [2020-2023] 2.4 G 7 STR
₹16.64 Lakhs*
2393 cc
Diesel
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Toyota Innova Crysta [2020-2023] comparison with similar Cars

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CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Toyota Innova Crysta [2020-2023]
Toyota Innova Crysta [2020-2023] image
Rs. 16.26 LakhsOnwards-148 bhp360 NmManual, Automaticmuv7--4735183017955.4
Toyota Innova CrystaToyota Innova Crysta imageRs. 19.72 LakhsOnwards
4.615
148 bhp343 NmManualMUV--447 L4735 mm1830 mm1795 mm5.4 metresInnova Crysta [2020-2023]VSInnova Crysta
Kia Carens ClavisKia Carens Clavis imageRs. 11.21 LakhsOnwards
4.3263
158 bhp253 NmManual, AutomaticMUV6--4550 mm1800 mm1708 mm-Innova Crysta [2020-2023]VSCarens Clavis
MG Hector PlusMG Hector Plus imageRs. 17.49 LakhsOnwards
4.4120
141 bhp250 NmManual, AutomaticSUV6-587 litres4699 mm1835 mm1760 mm-Innova Crysta [2020-2023]VSHector Plus
Force Motors GurkhaForce Motors Gurkha imageRs. 16.75 LakhsOnwards-138 bhp320 NmManualSUV2233 mm-4390 mm1865 mm2095 mm6.3 metresInnova Crysta [2020-2023]VSGurkha
Hyundai CretaHyundai Creta imageRs. 10.91 LakhsOnwards
4.3641
114 bhp250 NmManual, AutomaticSUV6-433 litres4300 mm1790 mm1635 mm5.3 metresInnova Crysta [2020-2023]VSCreta

Toyota Innova Crysta [2020-2023] Images

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Toyota Innova Crysta [2020-2023] Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Body TypeMUV
AirbagsYes
Keyless EntryYes
TransmissionManual,Automatic
Fuel TypePetrol,Diesel
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