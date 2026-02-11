Home > New Cars > Car Offers > Tata Car > Xpres > Car Offers in Kanpur
Tata Xpres Car Discount Offers in Kanpur
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Check Latest Offers on Tata in Kanpur
Tata Harrier Ev
On Tata Harrier EV :-Exclusive loyalty Benefits Upto ₹1,00,0…
Available in Kanpur
Applicable on Adventure 65 & 15 more..
Adventure 65
₹ 21.49 Lakhs
Adventure S 65
₹ 21.99 Lakhs
Fearless Plus 65
₹ 23.99 Lakhs
Fearless Plus 75
₹ 24.99 Lakhs
Empowered 75
₹ 27.49 Lakhs
Adventure 65 7.2kW ACFC
₹ 21.99 Lakhs
Adventure S 65 7.2kW ACFC
₹ 22.49 Lakhs
Fearless Plus 65 7.2kW ACFC
₹ 24.49 Lakhs
Fearless Plus 75 7.2kW ACFC
₹ 25.49 Lakhs
Empowered 75 7.2kW ACFC
₹ 27.99 Lakhs
Empowered 75 Stealth
₹ 28.24 Lakhs
Empowered 75 7.2kW Stealth ACFC
₹ 28.73 Lakhs
Empowered QWD 75
₹ 28.99 Lakhs
Empowered QWD 75 7.2kW ACFC
₹ 29.48 Lakhs
Empowered QWD 75 Stealth
₹ 29.74 Lakhs
Empowered QWD 75 7.2kW Stealth ACFC
₹ 30.23 Lakhs
Tata Nexon
On Tata Nexon:- Benefits Upto ₹50,000* + EMI Start At ₹7,666…
Available in Kanpur
Applicable on Smart 1.2 Petrol 5MT & 46 more..
Smart 1.2 Petrol 5MT
₹ 8 Lakhs
Smart Plus 1.2 Petrol 5MT
₹ 8 Lakhs
Smart Plus (S) 1.2 Petrol 5MT
₹ 8.3 Lakhs
Smart Plus 1.2 Petrol 6AMT
₹ 8.78 Lakhs
Pure Plus 1.2 Petrol 6MT
₹ 8.87 Lakhs
Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6MT
₹ 9.15 Lakhs
Pure Plus 1.2 Petrol 6AMT
₹ 9.51 Lakhs
Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6AMT
₹ 9.79 Lakhs
Creative 1.2 Petrol 6MT
₹ 10 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 Petrol 6MT
₹ 10.34 Lakhs
Creative 1.2 Petrol 6AMT
₹ 10.7 Lakhs
Creative Plus (S) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 10.7 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 6AMT
₹ 10.98 Lakhs
Creative 1.2 Petrol 7DCA
₹ 11.16 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone
₹ 11.25 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 6AMT Dark Edition
₹ 11.34 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone
₹ 12.35 Lakhs
Fearless Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 12.35 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition
₹ 12.72 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone
₹ 13.26 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition
₹ 13.45 Lakhs
Smart Plus 1.5 Diesel 6MT
₹ 9.01 Lakhs
Smart Plus (S) 1.5 Diesel 6MT
₹ 9.28 Lakhs
Pure Plus 1.5 Diesel 6MT
₹ 9.91 Lakhs
Pure Plus (S) 1.5 Diesel 6MT
₹ 10.18 Lakhs
Pure Plus 1.5 Diesel 6AMT
₹ 10.54 Lakhs
Creative 1.5 Diesel 6MT
₹ 11.17 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT
₹ 11.44 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition
₹ 11.8 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT
₹ 12.07 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone
₹ 12.34 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition
₹ 12.43 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone
₹ 12.97 Lakhs
Creative 1.5 Diesel 6AMT
₹ 13.1 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone
₹ 13.24 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition
₹ 13.33 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition
₹ 13.42 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone
₹ 13.87 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition
₹ 14.05 Lakhs
Creative Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 11.62 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone
₹ 12.17 Lakhs
Fearless Plus (PS) Red Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 12.45 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition
₹ 12.7 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Red Dark Edition
₹ 13.52 Lakhs
Fearless Plus A (PS) 1.2 Petrol DCA
₹ 13.82 Lakhs
Fearless Plus A (PS) 1.2 Petrol DCA Red Dark Edition
₹ 13.82 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Red Dark Edition
₹ 14.15 Lakhs
Tata Nexon Cng
On Tata Nexon CNG:- Benefits Upto ₹50,000* + EMI Start At ₹7…
Available in Kanpur
Applicable on Smart 1.2 iCNG 6MT & 12 more..
Smart 1.2 iCNG 6MT
₹ 8.23 Lakhs
Smart Plus 1.2 iCNG 6MT
₹ 9.15 Lakhs
Smart Plus S 1.2 iCNG 6MT
₹ 9.42 Lakhs
Pure Plus 1.2 iCNG 6MT
₹ 9.79 Lakhs
Creative 1.2 iCNG 6MT
₹ 10.98 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition
₹ 11.62 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone
₹ 12.17 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition
₹ 13.26 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition
₹ 12.53 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone
₹ 13.08 Lakhs
Pure Plus (S) 1.2 iCNG 6MT
₹ 10 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT
₹ 11.25 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Red Dark Edition
₹ 13.36 Lakhs
Tata Tiago
On Tata Tiago :-Benefits Upto ₹ 1,20,000* + Offer Available …
Available in Kanpur
Applicable on XE CNG & 5 more..
XE CNG
₹ 5.49 Lakhs
XM CNG
₹ 6.22 Lakhs
XT CNG
₹ 6.72 Lakhs
XTA iCNG
₹ 7.23 Lakhs
XZ iCNG
₹ 7.32 Lakhs
XZA iCNG
₹ 7.82 Lakhs
Tata Tigor
On Tata Tigor :-Benefits Upto ₹ 1,11,000* + Offer Available …
Available in Kanpur
Applicable on XT iCNG & 5 more..
XT iCNG
₹ 7.14 Lakhs
XZ CNG
₹ 7.68 Lakhs
XZA iCNG
₹ 8.19 Lakhs
XZ Plus CNG
₹ 8.23 Lakhs
XZA Plus iCNG
₹ 8.74 Lakhs
XZ Plus LUX iCNG
₹ 8.69 Lakhs
Brindavan Shelters
225/2, Oppo Kulgaon Police Chowki Allahabad Road,Ruma,Kanpur,, kanpur, Uttar Pradesh 208007View More
Sai Motors
C/O Sai Motors, 119/505 Kalpi Road,Opp.Laxmi Ratan Cotton Mill,Kanpur,, kanpur, Uttar Pradesh 208001View More
Society Motors-ev
87/8, G.T.Road Gunjan Cinema Complex,Kanpur, kanpur, Uttar Pradesh 208003
