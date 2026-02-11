Home > New Cars > Car Offers > Tata Car > Xpres > Car Offers in Allahabad

Tata Xpres Car Discount Offers in Allahabad

Sorry, we do not have any active offers in your city.

Check Latest Offers on Tata in Allahabad

Tata Harrier Ev
On Tata Harrier EV :-Exclusive loyalty Benefits Upto ₹1,00,0…
Available in Allahabad
Applicable on Adventure 65 & 15 more..
Adventure 65
₹ 21.49 Lakhs
Adventure S 65
₹ 21.99 Lakhs
Fearless Plus 65
₹ 23.99 Lakhs
Fearless Plus 75
₹ 24.99 Lakhs
Empowered 75
₹ 27.49 Lakhs
Adventure 65 7.2kW ACFC
₹ 21.99 Lakhs
Adventure S 65 7.2kW ACFC
₹ 22.49 Lakhs
Fearless Plus 65 7.2kW ACFC
₹ 24.49 Lakhs
Fearless Plus 75 7.2kW ACFC
₹ 25.49 Lakhs
Empowered 75 7.2kW ACFC
₹ 27.99 Lakhs
Empowered 75 Stealth
₹ 28.24 Lakhs
Empowered 75 7.2kW Stealth ACFC
₹ 28.73 Lakhs
Empowered QWD 75
₹ 28.99 Lakhs
Empowered QWD 75 7.2kW ACFC
₹ 29.48 Lakhs
Empowered QWD 75 Stealth
₹ 29.74 Lakhs
Empowered QWD 75 7.2kW Stealth ACFC
₹ 30.23 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Tata Nexon
On Tata Nexon:- Benefits Upto ₹50,000* + EMI Start At ₹7,666…
Available in Allahabad
Applicable on Smart 1.2 Petrol 5MT & 46 more..
Smart 1.2 Petrol 5MT
₹ 8 Lakhs
Smart Plus 1.2 Petrol 5MT
₹ 8 Lakhs
Smart Plus (S) 1.2 Petrol 5MT
₹ 8.3 Lakhs
Smart Plus 1.2 Petrol 6AMT
₹ 8.78 Lakhs
Pure Plus 1.2 Petrol 6MT
₹ 8.87 Lakhs
Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6MT
₹ 9.15 Lakhs
Pure Plus 1.2 Petrol 6AMT
₹ 9.51 Lakhs
Pure Plus (S) 1.2 Petrol 6AMT
₹ 9.79 Lakhs
Creative 1.2 Petrol 6MT
₹ 10 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 Petrol 6MT
₹ 10.34 Lakhs
Creative 1.2 Petrol 6AMT
₹ 10.7 Lakhs
Creative Plus (S) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 10.7 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 6AMT
₹ 10.98 Lakhs
Creative 1.2 Petrol 7DCA
₹ 11.16 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone
₹ 11.25 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 6AMT Dark Edition
₹ 11.34 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone
₹ 12.35 Lakhs
Fearless Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 12.35 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition
₹ 12.72 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol DCA Dual Tone
₹ 13.26 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 7DCA Dark Edition
₹ 13.45 Lakhs
Smart Plus 1.5 Diesel 6MT
₹ 9.01 Lakhs
Smart Plus (S) 1.5 Diesel 6MT
₹ 9.28 Lakhs
Pure Plus 1.5 Diesel 6MT
₹ 9.91 Lakhs
Pure Plus (S) 1.5 Diesel 6MT
₹ 10.18 Lakhs
Pure Plus 1.5 Diesel 6AMT
₹ 10.54 Lakhs
Creative 1.5 Diesel 6MT
₹ 11.17 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT
₹ 11.44 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition
₹ 11.8 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT
₹ 12.07 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone
₹ 12.34 Lakhs
Creative Plus (S) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition
₹ 12.43 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone
₹ 12.97 Lakhs
Creative 1.5 Diesel 6AMT
₹ 13.1 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dual Tone
₹ 13.24 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition
₹ 13.33 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition
₹ 13.42 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dual Tone
₹ 13.87 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Dark Edition
₹ 14.05 Lakhs
Creative Plus (PS) Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 11.62 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 Petrol 6MT Dual Tone
₹ 12.17 Lakhs
Fearless Plus (PS) Red Dark Edition 1.2 Petrol 6MT
₹ 12.45 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Dark Edition
₹ 12.7 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6MT Red Dark Edition
₹ 13.52 Lakhs
Fearless Plus A (PS) 1.2 Petrol DCA
₹ 13.82 Lakhs
Fearless Plus A (PS) 1.2 Petrol DCA Red Dark Edition
₹ 13.82 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.5 Diesel 6AMT Red Dark Edition
₹ 14.15 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Tata Nexon Cng
On Tata Nexon CNG:- Benefits Upto ₹50,000* + EMI Start At ₹7…
Available in Allahabad
Applicable on Smart 1.2 iCNG 6MT & 12 more..
Smart 1.2 iCNG 6MT
₹ 8.23 Lakhs
Smart Plus 1.2 iCNG 6MT
₹ 9.15 Lakhs
Smart Plus S 1.2 iCNG 6MT
₹ 9.42 Lakhs
Pure Plus 1.2 iCNG 6MT
₹ 9.79 Lakhs
Creative 1.2 iCNG 6MT
₹ 10.98 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition
₹ 11.62 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone
₹ 12.17 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition
₹ 13.26 Lakhs
Creative Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dark Edition
₹ 12.53 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Dual Tone
₹ 13.08 Lakhs
Pure Plus (S) 1.2 iCNG 6MT
₹ 10 Lakhs
Creative Plus (S) 1.2 iCNG 6MT
₹ 11.25 Lakhs
Fearless Plus (PS) 1.2 iCNG 6MT Red Dark Edition
₹ 13.36 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Tata Tiago
On Tata Tiago :-Benefits Upto ₹ 1,20,000* + Offer Available …
Available in Allahabad
Applicable on XE CNG & 5 more..
XE CNG
₹ 5.49 Lakhs
XM CNG
₹ 6.22 Lakhs
XT CNG
₹ 6.72 Lakhs
XTA iCNG
₹ 7.23 Lakhs
XZ iCNG
₹ 7.32 Lakhs
XZA iCNG
₹ 7.82 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Tata Tigor
On Tata Tigor :-Benefits Upto ₹ 1,11,000* + Offer Available …
Available in Allahabad
Applicable on XT iCNG & 5 more..
XT iCNG
₹ 7.14 Lakhs
XZ CNG
₹ 7.68 Lakhs
XZA iCNG
₹ 8.19 Lakhs
XZ Plus CNG
₹ 8.23 Lakhs
XZA Plus iCNG
₹ 8.74 Lakhs
XZ Plus LUX iCNG
₹ 8.69 Lakhs
Expired
View Complete Offer

Locate Tata Dealers in Allahabad

See All
   

G P Motors

mapicon
31, M.G. Marg Civil Lines,Allahabad, allahabad, Uttar Pradesh 211001
phoneicon
+91 - 9935999579
   

G P Motors

mapicon
Near Baba Dhaba Restaurant, Dandupur,Rewa Road Naini,Allahabad,, allahabad, Uttar Pradesh 211008
View More
phoneicon
+91 - 8874204102

Trending Cars

See All
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 7.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 8.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 Lakhs*Onwards
Check latest offers
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 Lakhs*Onwards
Check latest offers
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Check latest offers

