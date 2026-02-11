Home > New Cars > Car Offers > Mahindra Car > XEV 9S > Car Offers in Chandigarh
Mahindra Xev 9s Car Discount Offers in Chandigarh
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Chandigarh
Tata Harrier Ev
On Tata Harrier EV :-Exclusive loyalty Benefits Upto ₹1,00,0…
Available in Chandigarh
Applicable on Adventure 65 & 15 more..
Adventure 65
₹ 21.49 Lakhs
Adventure S 65
₹ 21.99 Lakhs
Fearless Plus 65
₹ 23.99 Lakhs
Fearless Plus 75
₹ 24.99 Lakhs
Empowered 75
₹ 27.49 Lakhs
Adventure 65 7.2kW ACFC
₹ 21.99 Lakhs
Adventure S 65 7.2kW ACFC
₹ 22.49 Lakhs
Fearless Plus 65 7.2kW ACFC
₹ 24.49 Lakhs
Fearless Plus 75 7.2kW ACFC
₹ 25.49 Lakhs
Empowered 75 7.2kW ACFC
₹ 27.99 Lakhs
Empowered 75 Stealth
₹ 28.24 Lakhs
Empowered 75 7.2kW Stealth ACFC
₹ 28.73 Lakhs
Empowered QWD 75
₹ 28.99 Lakhs
Empowered QWD 75 7.2kW ACFC
₹ 29.48 Lakhs
Empowered QWD 75 Stealth
₹ 29.74 Lakhs
Empowered QWD 75 7.2kW Stealth ACFC
₹ 30.23 Lakhs
Mahindra Be 6
On Mahindra Be 6 :-EMI Start From ₹39,224* + Offer Available…
Available in Chandigarh
Applicable on Pack 1 & 19 more..
Pack 1
₹ 18.9 Lakhs
Be 6epack three no charger
Be 6epack one above no charge
Be 6epack two no charger
Be 6epack three select no charger
Pack One 7.2kW Charger
₹ 19.4 Lakhs
Pack One 11.2kW Charger
₹ 19.65 Lakhs
Pack One Above 7.2kW Charger
₹ 21 Lakhs
Pack One Above 11.2kW Charger
₹ 21.25 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger
₹ 22.4 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger
₹ 22.65 Lakhs
Pack Two No Charger 79kWh
₹ 23.5 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger 79kWh
₹ 24 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger 79kWh
₹ 24.25 Lakhs
Pack Three Select 7.2kW Charger
₹ 25 Lakhs
Pack Three Select 11.2kW Charger
₹ 25.25 Lakhs
Pack Three 7.2kW Charger
₹ 27.4 Lakhs
Pack Three 11.2kW Charger
₹ 27.65 Lakhs
FE2
₹ 23.69 Lakhs
FE3
₹ 24.49 Lakhs
Mahindra Xev 9e
On Mahindra XEV 9e :-EMI Start From ₹45,450* + Offer Availab…
Available in Chandigarh
Applicable on Pack 1 & 14 more..
Pack 1
₹ 21.9 Lakhs
Pack 3
₹ 30.5 Lakhs
Pack 2
₹ 24.9 Lakhs
Pack 3 Select
₹ 27.9 Lakhs
Pack One 7.2kW Charger
₹ 22.4 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger
₹ 22.65 Lakhs
Pack One 11.2kW Charger
₹ 25.65 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger
₹ 25.4 Lakhs
Pack Two No Charger 79KWH
₹ 26.5 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger 79KWH
₹ 27 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger 79KWH
₹ 27.25 Lakhs
Pack Three Select 7.2kW Charger
₹ 28.4 Lakhs
Pack Three Select 11.2kW Charger
₹ 28.65 Lakhs
Pack Three 7.2kW Charger
₹ 31 Lakhs
Pack Three 11.2kW Charger
₹ 31.25 Lakhs
Locate Mahindra Dealers in ChandigarhSee All
Harbir Automobile
182/84, Industrial Area,Phase-1,Near Road Biz workshop,Chandigarh, chandigarh, Chandigarh 160002View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Mahindra Bolero
₹ 7.99 Lakhs*Onwards
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 8 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards