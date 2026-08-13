Home > New Bikes > Bike Offers > Yamaha Bike > Fascino 125 > Bike Offers in Chennai
Yamaha Fascino 125 Bike Discount Offers in Chennai
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Aarthi Motors
106, Old Post Office Building, Choolai High Road, Choolai, Chennai, Tamil Nadu 600112, chennai, Tamil Nadu 600112View More
Jain Moto Bike Pvt Ltd
No. 116, Kasi Arcade, Thiyagaraya Road, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017, chennai, Tamil Nadu 600017View More
Sky Motors
Lower Ground First Floor, No : 2/325,Old Mahabalipuram Road,Rajivgandhi Salai,Thoraipakkam, Chennai, Tamil Nadu 600097, chennai, Tamil Nadu 600097View More
Aarthi Motors
No. 91, Ground Floor, Poonamallee High Road, Egmore, Chennai, Tamil Nadu 600084, chennai, Tamil Nadu 600084View More
Offers by City
Trending Bikes
Matter Aera
₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Ampere Magnus Grand
₹ 90 *Onwards