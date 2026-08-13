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Yamaha Fascino 125 Bike Discount Offers in Chennai

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Aarthi Motors

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106, Old Post Office Building, Choolai High Road, Choolai, Chennai, Tamil Nadu 600112, chennai, Tamil Nadu 600112
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+91 - 9840057704
   

Jain Moto Bike Pvt Ltd

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No. 116, Kasi Arcade, Thiyagaraya Road, T Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017, chennai, Tamil Nadu 600017
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+91 - 9840361000
   

Sky Motors

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Lower Ground First Floor, No : 2/325,Old Mahabalipuram Road,Rajivgandhi Salai,Thoraipakkam, Chennai, Tamil Nadu 600097, chennai, Tamil Nadu 600097
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+91 - 9566189726
   

Aarthi Motors

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No. 91, Ground Floor, Poonamallee High Road, Egmore, Chennai, Tamil Nadu 600084, chennai, Tamil Nadu 600084
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+91 - 8122339995

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