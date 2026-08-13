Home > New Bikes > Bike Offers > Odysse Electric Bike > Hawk > Bike Offers in Chandigarh
Odysse Electric Hawk Bike Discount Offers in Chandigarh
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Chandigarh
Vida V2
Bring Home Vida V2 : Get a cash discount of up to ₹8,500 on …
Available in Chandigarh
Applicable on Plus & 1 more..
Plus
₹ 1.31 Lakhs
Pro
₹ 1.45 Lakhs
Expired
Locate Odysse Electric Dealers in Chandigarh
No Odysse Electric Dealers Found in Chandigarh
Offers By Brand
Offers by City
Trending Bikes
Matter Aera
₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Ampere Magnus Grand
₹ 90 *Onwards