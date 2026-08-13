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Indian Super Chief Limited Bike Discount Offers in Jalandhar

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Royal Enfield Bullet 350

Bring Home Royalenfield Bullet 350 : Get ₹5,000 Exchange Bon…
Available in Jalandhar
Applicable on Battalion Black & 3 more..
Battalion Black
₹ 1.65 Lakhs
Military Red and Military Black
₹ 1.64 Lakhs
Standard Maroon and Standard Black
₹ 1.9 Lakhs
Black Gold
₹ 2.08 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Classic 350
Bring Home Royalenfield Classic 350 : Get ₹5,000 Exchange Bo…
Available in Jalandhar
Applicable on Redditch & 6 more..
Redditch
₹ 1.87 Lakhs
Classic 350halcyon
Heritage
₹ 1.95 Lakhs
Heritage Premium
₹ 1.99 Lakhs
Signals
₹ 2.11 Lakhs
Dark
₹ 2.19 Lakhs
Chrome
₹ 2.24 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Meteor 350
Bring Home Royalenfield Meteor 350 : Get ₹5,000 Exchange Bon…
Available in Jalandhar
Applicable on Fireball & 3 more..
Fireball
₹ 1.96 Lakhs
Stellar
₹ 2.03 Lakhs
Aurora
₹ 2.06 Lakhs
Supernovasundowner orange
Expiring on 01 Sep
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Bajaj Pulsar 125
Bring Home Bajaj Pulsar 125: Cash discount up to ₹3000. T&C …
Available in Jalandhar
Applicable on Neon Single Seat & 2 more..
Neon Single Seat
₹ 85,178
Carbon Fiber Single Seat
₹ 92,320
Carbon Fiber Split Seat
₹ 94,451
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Interceptor 650
Bring Home Royalenfield Interceptor 650 : Get ₹6,500 Exchang…
Available in Jalandhar
Applicable on & 11 more..
Canyon red
Cali green
Sunset strip
Black ray
Barcelona blue
Mark 2
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Continental Gt 650
Bring Home Royalenfield Continental GT 650 : Get ₹6,500 Exch…
Available in Jalandhar
Applicable on Rocker Red & 4 more..
Rocker Red
₹ 3.53 Lakhs
British Racing Green
₹ 3.53 Lakhs
Apex Grey
₹ 3.75 Lakhs
Slipstream Blue
₹ 3.75 Lakhs
Mr Clean
₹ 3.82 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Hunter 350
Bring Home Royalenfield Hunter 350 : Get ₹5,000 Exchange Bon…
Available in Jalandhar
Applicable on Base & 3 more..
Base
₹ 1.38 Lakhs
Base Premium
₹ 1.5 Lakhs
Mid
₹ 1.65 Lakhs
Top
₹ 1.7 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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TVS Apache Rtr 160 4v
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Available in Jalandhar
Applicable on RM Disc (Black Edition) & 3 more..
RM Disc (Black Edition)
₹ 1.19 Lakhs
Single Channel ABS
₹ 1.25 Lakhs
Dual Channel ABS with USD
₹ 1.31 Lakhs
Dual Channel ABS with USD and TFT
₹ 1.37 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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TVS Apache Rtr 160
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Available in Jalandhar
Applicable on Drum & 5 more..
Drum
₹ 1.12 Lakhs
Disc Bluetooth
₹ 1.18 Lakhs
Racing Edition
₹ 1.2 Lakhs
Black Edition
₹ 1.21 Lakhs
Dual Channel ABS
₹ 1.23 Lakhs
Disc
₹ 1.26 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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TVS Apache Rtr 180
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Available in Jalandhar
Applicable on Limited Edition & 1 more..
Limited Edition
₹ 1.28 Lakhs
Disc
₹ 1.25 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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TVS Apache Rtr 200 4v
Bring Home Exchange bonus of up to ₹4000/- on max LTV of 85%…
Available in Jalandhar
Applicable on USD & 3 more..
USD
₹ 1.42 Lakhs
TFT
₹ 1.47 Lakhs
2Ch R Mode
₹ 1.49 Lakhs
Limited Edition
₹ 1.5 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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