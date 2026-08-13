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Honda Hness Cb350 Bike Discount Offers in Patna

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We have Offers available on following models in Patna

Royal Enfield Classic 350
Bring Home Royalenfield Classic 350 : Get ₹5,000 Exchange Bo…
Available in Patna
Applicable on Redditch & 6 more..
Redditch
₹ 1.87 Lakhs
Classic 350halcyon
Heritage
₹ 1.95 Lakhs
Heritage Premium
₹ 1.99 Lakhs
Signals
₹ 2.11 Lakhs
Dark
₹ 2.19 Lakhs
Chrome
₹ 2.24 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Bullet 350

Bring Home Royalenfield Bullet 350 : Get ₹5,000 Exchange Bon…
Available in Patna
Applicable on Battalion Black & 3 more..
Battalion Black
₹ 1.65 Lakhs
Military Red and Military Black
₹ 1.64 Lakhs
Standard Maroon and Standard Black
₹ 1.9 Lakhs
Black Gold
₹ 2.08 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Meteor 350
Bring Home Royalenfield Meteor 350 : Get ₹5,000 Exchange Bon…
Available in Patna
Applicable on Fireball & 3 more..
Fireball
₹ 1.96 Lakhs
Stellar
₹ 2.03 Lakhs
Aurora
₹ 2.06 Lakhs
Supernovasundowner orange
Expiring on 01 Sep
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Royal Enfield Hunter 350
Bring Home Royalenfield Hunter 350 : Get ₹5,000 Exchange Bon…
Available in Patna
Applicable on Base & 3 more..
Base
₹ 1.38 Lakhs
Base Premium
₹ 1.5 Lakhs
Mid
₹ 1.65 Lakhs
Top
₹ 1.7 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Prema Honda, Patna

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Bandbashini Bhawan Exhibition road, Patna, patna, Bihar 800001
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+91 - 8956226204
   

Prema Honda - Muhammadpur, Muhammadpur

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Ashok Rajpath, Near NIT More,Mahendru,Patna, patna, Bihar 800006
phoneicon
+91 - 9311325136
   

Sharnagati Honda

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Near Dominia Pull Bihata Main Road, Patna, patna, Bihar 803202
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+91 - 7488287039
   

R.k. Honda

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N.H.98, Beside Hero,Patna, patna, Bihar 801109
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