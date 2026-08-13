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Hero Xtreme 160r Bike Discount Offers in Patna
Hero Xtreme 160r
Bring Home Hero Xtreme 160R : Get Roadside Assistance Free F…
Available in Patna
Applicable on Single Disc 2024
Single Disc 2024
₹ 1.05 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Patliputra Automobiles, Saguna More
DANAPUR KHAGAUL RD, OPP R K PURAM,Patna, patna, Bihar 801503
Tirth Automobiles, Kurji
Kurji Industrial Estate Road, Near P,M Mall,Patna, patna, Bihar 800010
Asha Automobile, Tej Pratap Nagar
Asha Arcade Bypass, Anisabad,Patna, patna, Bihar 800002
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