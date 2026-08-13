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Hero Hf Deluxe Bike Discount Offers in Patna
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We have Offers available on following models in Patna
Hero Hf Deluxe Flex Fuel
Bring Home Hero HF Deluxe Flex Fuel : Get Roadside Assistanc…
Available in Patna
Applicable on STD
STD
₹ 72,792
Expiring on 01 Sep
Patliputra Automobiles, Saguna More
DANAPUR KHAGAUL RD, OPP R K PURAM,Patna, patna, Bihar 801503
Tirth Automobiles, Kurji
Kurji Industrial Estate Road, Near P,M Mall,Patna, patna, Bihar 800010
Asha Automobile, Tej Pratap Nagar
Asha Arcade Bypass, Anisabad,Patna, patna, Bihar 800002
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