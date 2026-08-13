Home > New Bikes > Bike Offers > Bajaj Bike > Chetak > Bike Offers in Patna
Bajaj Chetak Bike Discount Offers in Patna
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Gsb Bajaj, Jakariyapur
Opp. Transport Nagar Gate No 2, New Bypass Rd,Patna, patna, Bihar 800007
Excel Bajaj
Excel Auto G-1 Gharounda Complex Jagdeopath More, Patna, patna, Bihar 800014
Akarsh Bajaj, Anisabad
Mahmadpur Complex, Anisabad Bye Pass Road,Patna, patna, Bihar 800002
Offers by City
Trending Bikes
Matter Aera
₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Ampere Magnus Grand
₹ 90 *Onwards