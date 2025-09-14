In 2026, when choosing between the Kia EV6 and Volvo C40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Kia EV6 Price starts at Rs. 65.97 Lakhs (ex-showroom price) for GT Line AWD, Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80. EV6 gets a battery pack of up to 84 kWh. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
EV6 vs C40 Recharge Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Ev6
|C40 recharge
|Brand
|Kia
|Volvo
|Price
|₹ 65.97 Lakhs
|₹ 62.95 Lakhs
|Range
|663 km/charge
|530 km/charge
|Battery Capacity
|84 kWh
|78 kWh
|Charging Time
|73 Minutes((50 kW DC Charger)(10-80%)
|8 Hours (11 kW AC Charger)