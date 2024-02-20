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Volvo C40 Recharge vs Volvo XC40 Recharge

In 2026, when choosing between the Volvo C40 Recharge and Volvo XC40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80, Volvo XC40 Recharge Price starts at Rs. 54.95 Lakhs (last recorded price) for E60 Plus. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. XC40 Recharge gets a battery pack of up to 69 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
C40 Recharge vs XC40 Recharge Comparison
KEY HIGHLIGHTS C40 recharge Xc40 recharge
BrandVolvoVolvo
Price₹ 62.95 Lakhs₹ 54.95 Lakhs
Range 530 km/charge418-592
Battery Capacity78 kWh69 kWh
Charging Time8 Hours (11 kW AC Charger)28 Min (150 kW DC Charger)

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C40 Recharge
Volvo C40 Recharge
E80
₹62.95 Lakhs*
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XC40 Recharge
Volvo XC40 Recharge
E60 Plus
₹54.95 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Speakers
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Specification
Others
Regenerative Braking, Pure Electric Driving ModeRegenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode
Battery Capacity
78 kWh69 kWh
Electric Motor
2 Permanent magnet synchronous Placed At One motor each on front and rear axle2 Permanent magnet synchronous Placed At One motor each on front and rear axle
Acceleration (0-100 kmph)
4.7 seconds7.3 seconds
Driving Range
530 Km592 km
Max Torque (Nm@rpm)
660 Nm420 Nm
Transmission
AutomaticAutomatic
Max Power (bhp@rpm)
408 bhp238 bhp
Drivetrain
AWD-
Charging Time
8 Hours (11 kW AC Charger)28 Min (150 kW DC Charger)
Fuel Type
ElectricElectric
Max Speed
180 Kmph180 Kmph
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
235 / 50 R19-
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Tyres
255 / 45 R19-
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Bootspace
413 litres419 litres
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Length
4440 mm4440 mm
Ground Clearance
171 mm175 mm
Wheelbase
2702 mm2702 mm
Height
1591 mm1647 mm
Kerb Weight
2185 kg-
Width
1873 mm1863 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cruise Control
AdaptiveAdaptive
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesNo
Parking Assist
360 CameraReverse Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Common Fan Speed ControlTwo Zones, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
Not ApplicableNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
NoNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Scuff Plates
AluminiumYes
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Door Pockets
FrontFront & Rear
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Opening and Closing
One Touch - Up
AllAll
Rear Wiper
NoYes
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
YesNo
Cornering Headlights
YesNo
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
YesFootwell Lamps
Rear Reading Lamp
YesYes
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
HalogenLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoNo
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
160000-
Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNot Applicable
Battery Warranty (Years)
88
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
813
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Applicable
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Touch Screen Size
12.3 inch9 inch
Aux Compatibility
YesNo
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Voice Command
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Middle Rear Head Rest
Yes-
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
NoNo
ADAS
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
YesYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Rear Cross-Traffic Assist
YesYes
Lane Departure Prevention
YesYes
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
NoNo
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
YesYes
Four-Wheel-Drive
Full-timeNo
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Recycled MaterialArtificial Leather
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoYes
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Interior Colours
Charcoal Insert/Sky Blue InsertCharcoal
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoYes
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
72,77,75857,63,551
Ex-Showroom Price
62,95,00054,95,000
RTO
6,40,83029,000
Insurance
3,41,4282,39,051
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,56,4271,23,881
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Powerful drive dynamicsStylish visual cues on the outside

Cons

Cabin lacks the plush feel

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20 Feb 2024
Volvo has launched a new entry-level variant of its XXC40 Recharge electric SUV in India at a price of <span class='webrupee'>₹</span>54.95 lakh (ex-showroom).
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Volvo has launched a new entry-level variant of its XXC40 Recharge electric SUV in India at a price of <span class='webrupee'>₹</span>54.95 lakh (ex-showroom).
Volvo XC40 Recharge gets a new variant, costs less and has 592-km range
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The C40 Recharge is the first Volvo EV which has been developed from the ground up.
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Volvo has launched new all-electric C40 Recharge with more than 400-kms range
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The C40 Recharge will become the second electric offering from the Swedish auto giant in India after the XC40 Recharge electric SUV.
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