C40 Recharge vs XC40 Recharge Comparison

KEY HIGHLIGHTS C40 recharge Xc40 recharge Brand Volvo Volvo Price ₹ 62.95 Lakhs ₹ 54.95 Lakhs Range 530 km/charge 418-592 Battery Capacity 78 kWh 69 kWh Charging Time 8 Hours (11 kW AC Charger) 28 Min (150 kW DC Charger)

In 2026, when choosing between the Volvo C40 Recharge and Volvo XC40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80, Volvo XC40 Recharge Price starts at Rs. 54.95 Lakhs (last recorded price) for E60 Plus. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. XC40 Recharge gets a battery pack of up to 69 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.