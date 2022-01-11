In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki Brezza and Nissan Kicks, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki Brezza Price starts at Rs. 7.4 Lakhs (ex-showroom price) for Lxi Petrol 1.0L Turbo Manual, Nissan Kicks Price starts at Rs. 9.5 Lakhs (last recorded price) for XL 1.5. Brezza: 998 cc engine, 19.96 to 21.09 kmpl mileage. Kicks: 1330 cc engine, 13.9 to 15.8 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Brezza vs Kicks Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Brezza
|Kicks
|Brand
|Maruti Suzuki
|Nissan
|Price
|₹ 7.4 Lakhs
|₹ 9.5 Lakhs
|Mileage
|19.96 to 21.09 kmpl
|13.9 to 15.8 kmpl
|Engine Capacity
|998 cc
|1330 cc
|Transmission
|Manual, Transmission
|Manual, Automatic
|Cylinders
|-
|4