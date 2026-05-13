In 2026 when choosing between the Jeep Wrangler and Mercedes-Benz GLB, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Jeep Wrangler Price starts at Rs. 67.65 Lakhs (ex-showroom price) for Unlimited, Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line. Wrangler: 1995 cc engine, 10.6 to 11.4 kmpl mileage. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Wrangler vs GLB Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Wrangler
|Glb
|Brand
|Jeep
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 67.65 Lakhs
|₹ 64.8 Lakhs
|Mileage
|10.6 to 11.4 kmpl
|16 kmpl
|Engine Capacity
|1995 cc
|1332 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4