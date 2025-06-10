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Tvs Dealers in Vellore

SWETHA ENTERPRISES PVT.LTD

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, vellore, Tamil Nadu 632004

BALAMURUGAN AUTOMOBILES

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, vellore, Tamil Nadu 632004
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+91 - 9443221357

SWETHA TVS

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NEW BYE PASS ROAD, vellore, Tamil Nadu 632004

MAYURA MOTORS

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, vellore, Tamil Nadu 632001
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+91 - 0416-2252619

MAYURA AUTO

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, vellore, Tamil Nadu 632007
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+91 - 9150307057

BALAMURUGAN AUTOMOBILES PVT. LTD.

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, vellore, Tamil Nadu 632004
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+91 - 9442090520

BALAMURUGAN AUTOMOBILES PRIVATE LIM

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93/3, NEAR GREEN CIRCLE, NEW BYPASS, vellore, Tamil Nadu 632004

SREE VELAN AUTOS

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131/2, INDIRA NAGAR, PERUMUGAI, vellore, Tamil Nadu 632009
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+91 - 9941774564

SREE VELAN AUTOS

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131/2, INDIRA NAGAR, PERUMUGAI, vellore, Tamil Nadu 632009
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+91 - 9941774564

THE DIRECTOR

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ACADEMIC OF PRISONS, vellore, Tamil Nadu 632002

PROGRAMME OFFICER - RNTCP

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DEPUTY DIRECTOR OF MEDICAL SERVICES, vellore, Tamil Nadu 632001

THE ASSISTANT PROFESSOR AND HEAD

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VETERINARY UNIVERSITY TRAINING AND, vellore, Tamil Nadu

VDS.SAYAR AUTO AGENCIES

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New Bye pass Road, vellore, Tamil Nadu 632004

BLACK ROCK AUTO CARE B.R TYRE RE

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10/3, Old Bye Pass Road, vellore, Tamil Nadu 632004
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+91 - 9344866444

R S Motors

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No.13, Hari Om 2nd Street, vellore, Tamil Nadu 632601
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+91 - 73737-43089

Taj Motors

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No.l2/41 Vellore Main Road, Tamil Nadu

GET Motors

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No.5, Arni Road, vellore, Tamil Nadu 632002

Deepika Motors

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No.131 Katpadi-Chittoor Main Road, vellore, Tamil Nadu 632006
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+91 - 94420-90520

Sivaarjuna Motors Private Limited

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, vellore, Tamil Nadu 632001
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+91 - 8778498834

Balamurugan TVS, Thottapalayam

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93/3, New Bye Pass Road,Vellore, Tamil Nadu 632004
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+91 - 04179220052 , 9443221357

B M Motors - TVS, Ranipet

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8 B, MF Road,Vellore, Tamil Nadu 632401
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+91 - 7373740370

Balamurugan Enterprises, Tirupattur

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70 C, Palanisamy,Mudali Road,Vellore, Tamil Nadu 635601
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+91 - 9443344504 , 8072664604

Sri Balamurugan Motors, Ambur

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OAR Theatre Complex, Vellore, Tamil Nadu 635802
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+91 - 7373740337 , 9789257479

Sri Lakshmi Automobiles, Arakkonam

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No.25, Gandhi Road,Jothi Nagar,Vellore, Tamil Nadu 631001
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+91 - 9629539877

Siddhi Auto, Katpadi

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Abdul Kalam Street, No.1,VelloreChittoor Road,Opp Oscar Theatre,Vellore, Tamil Nadu 632007
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+91 - 9629059726 , 9632481988

Balamurugan Auto Point, Gudiyattam

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RS Road, Ashok Nagar,Arunachala Nagar,Vellore, Tamil Nadu 632602
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+91 - 7373743499 , 9942217968

Mayura Motors , Kosapet

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New No.41, Arni Road,Near Dhinakaran Bus Stop,Vellore, Tamil Nadu 632001
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+91 - 8778187328 , 9442844189

Mayura Bikes, Bagayam

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KGM Complex, No.5,Arni Road,Vellore, Tamil Nadu 632002
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+91 - 9790025084

R S Motors, Sathuvachari

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No.7, Kavanair Palani Complex,Chennai Bangalore Highway,Rangapuram,Vellore, Tamil Nadu 632009
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+91 - 7373740807

Sri Venkateswara Motors, SVM Nagar

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No: 34/12, Big Bazzar Street,Pallikonda,Near Ranganathar Temple,Chavadi,Vellore, Tamil Nadu 635809
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+91 - 9790096815

Siddhi TVS - Arcot, Arcot

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New Vellore Main Road, Vellore, Tamil Nadu 632503
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+91 - 9585510000

Siddhi Auto - Gudiyattam , Gudiyattam

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16, Rooyakanda Saamuthran,Railway Station Road,Vellore, Tamil Nadu 632602
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+91 - 9632480000

Shree Mayura Motors, Peranampattu

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No.641, High Road,Gudiyattam Taluk,Pernambut,Vellore, Tamil Nadu 635810
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+91 - 8110041518

Lakshmi Automobiles

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254, Cc Road,New Bus Stand,Kannamangalam (Arani Dist),Vellore, Tamil Nadu 632311
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+91 - 4173240244

Vishwa Motors

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12, Big Bazar,Anaicut Taluk,Pallikonda,Vellore, Tamil Nadu 635809
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+91 - 9344002882

G K Motors

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Santhaimedu, Ganganallur,Anaicut,Vellore, Tamil Nadu 632101
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+91 - 9751224652

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