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Mercedes-Benz GLA vs Mercedes-Benz GLB

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLA and Mercedes-Benz GLB, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLA Price starts at Rs. 51.8 Lakhs (ex-showroom price) for 200, Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line. GLA: 1332 cc engine, 17.4 to 18.9 kmpl mileage. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLA vs GLB Comparison
KEY HIGHLIGHTS Gla Glb
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 51.8 Lakhs₹ 64.8 Lakhs
Mileage17.4 to 18.9 kmpl16 kmpl
Engine Capacity1332 cc1332 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
GLA
Mercedes-Benz GLA
200
₹51.80 Lakhs*
*Ex-showroom price
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GLB
Mercedes-Benz GLB
200 Progressive Line
₹64.80 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1620-4000 rpm250 Nm @ 1620 rpm
Transmission
Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
17.4 kmpl-
Max Power (bhp@rpm)
161 bhp @ 5500 rpm160 bhp @ 5500 rpm
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Fuel Type
PetrolPetrol
Engine Type
1.3L M282 Turbocharged I4-
Acceleration (0-100 kmph)
8.7 seconds9.1 seconds
Drivetrain
FWDFWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Engine
1332 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1332 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Max Speed
210 Kmph207 Kmph
Minimum Turning Radius
6 metres-
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
235 / 50 R18235 / 55 R18
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Multilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser BarMultilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar
Front Suspension
MacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser BarMacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar
Rear Tyres
235 / 50 R18235 / 55 R18
Bootspace
435 litres-
No of Seating Rows
2 Rows3 Rows
Seating Capacity
5 Person7 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Length
4410 mm4634 mm
Wheelbase
2729 mm2829 mm
Height
1611 mm1697 mm
Width
2020 mm1834 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Heater
YesYes
Cruise Control
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal & Driver DoorElectronic - Internal & Driver
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
22
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteRemote
Panaromic Sunroof
Yes-
Rub - Strips
SilverSilver
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverSilver
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
MetallicMetallic
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Rear Windshield Blind
NoNo
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Electric Opening and ClosingElectric Opening and Closing
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
NoNo
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Fog Lights
LEDLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Warranty (Years)
88
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNot Applicable
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not ApplicableNot Applicable
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
6+6+
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
DVD Playback
NoNo
Touch Screen Size
10.25 inch10.25 inch
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Rear Cross-Traffic Assist
NoNo
Lane Departure Prevention
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
YesYes
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Euro NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Artificial LeatherArtificial Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
YesYes
Split Rear Seat
40:20:40 split40:20:40 split
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)10 way electrically adjustable with 3 memory presets + 4 way manually adjustable
Ventilated Seats
NoNo
Interior Colours
Black, Macchiato Beige / Black with optional Walnut Brown Wood TrimBlack, Macchiato Beige / Black with optional Walnut Brown Wood Trim
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)10 way electrically adjustable + 4 way manually adjustable
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
59,32,16072,35,353
Ex-Showroom Price
51,80,00064,80,000
RTO
5,47,0006,62,730
Insurance
2,04,66092,123
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,27,5051,55,515

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