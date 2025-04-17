In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLA and Mercedes-Benz GLB, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLA Price starts at Rs. 51.8 Lakhs (ex-showroom price) for 200, Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line. GLA: 1332 cc engine, 17.4 to 18.9 kmpl mileage. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLA vs GLB Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Gla
|Glb
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 51.8 Lakhs
|₹ 64.8 Lakhs
|Mileage
|17.4 to 18.9 kmpl
|16 kmpl
|Engine Capacity
|1332 cc
|1332 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4