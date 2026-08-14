In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet and Mercedes-Benz AMG E63, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG E53 Cabriolet Price starts at Rs. 1.3 Cr (ex-showroom price) for 4Matic, Mercedes-Benz AMG E63 Price starts at Rs. 1.7 Cr (last recorded price) for S 4MATIC Plus. AMG E53 Cabriolet: 2999 cc engine, 11.48 kmpl mileage. AMG E63: 3982 cc engine, 8.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG E53 Cabriolet vs AMG E63 Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Amg e53 cabriolet
|Amg e63
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 1.3 Cr
|₹ 1.7 Cr
|Mileage
|11.48 kmpl
|8.6 kmpl
|Engine Capacity
|2999 cc
|3982 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|6
|8