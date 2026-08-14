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Mahindra Scorpio N [2022-2026] vs Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]

In 2026 when choosing between the Mahindra Scorpio N [2022-2026] and Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mahindra Scorpio N [2022-2026] Price starts at Rs. 13.49 Lakhs (last recorded price) for Z2 Petrol MT 7 STR (E), Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi. Scorpio N [2022-2026]: 1997 cc engine, 12.12 to 15.94 kmpl mileage. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Scorpio N [2022-2026] vs Ertiga [2018-2022] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Scorpio n [2022-2026] Ertiga [2018-2022]
BrandMahindraMaruti Suzuki
Price₹ 13.49 Lakhs₹ 7.96 Lakhs
Mileage12.12 to 15.94 kmpl19.01 kmpl
Engine Capacity1997 cc1462 cc
TransmissionManual, Automatic Automatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 Gears
Cylinders44

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Scorpio N [2022-2026]
Mahindra Scorpio N [2022-2026]
Z2 Petrol MT 7 STR (E)
₹13.49 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Ertiga [2018-2022]
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]
LXi
₹7.96 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mahindra Scorpio N [2022-2026] Visual Comparison

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Taillight
Rear Seats
Front Left Side
Grille
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Specification
Engine Type
2.0L I4 mStallion 150 TGDiK 15 Smart Hybrid
Others
Idle Start/StopRegenerative Braking, Idle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
370 Nm @ 1750-3000 rpm138 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
12.17 kmpl19.01
Max Power (bhp@rpm)
200 bhp @ 5000 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Drivetrain
RWDFWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNo
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Rear Brake Type
Ventilated DiscDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
245 / 65 R17185 / 65 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Pentalink Suspension with WATT’s Linkage with FDD & MTV-CLTorsion Beam & Coil Spring
Front Suspension
Double Wishbone Suspension with Coil over Shocks with FDD & MTV-CLMacPherson Strut & Coil Spring
Rear Tyres
245 / 65 R17185 / 65 R15
Length
4662 mm4395
Ground Clearance
187 mm180
Wheelbase
2750 mm2740
Height
1857 mm1690
Width
1917 mm1735
No of Seating Rows
3 Rows3
Seating Capacity
7 Person7
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
57 litres45
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-DriverNo
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Air Conditioner
ManualYes (Manual)
Anti-glare Mirrors
NoNo
12V Power Outlets
Yes1
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
YesNo
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
With KeyRemote
Panaromic Sunroof
No-
Rub - Strips
NoNo
Chrome Finish Exhaust pipe
YesNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesNo
Rear Defogger
YesNo
One Touch -Down
DriverDriver
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
BlackBlack
Interior Door Handles
SilverChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
Yes-
Rear Windshield Blind
NoNo
One Touch - Up
DriverNo
Rear Wiper
NoNo
Boot-lid Opener
Internal with RemoteInternal with Key
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
NoNo
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront Only
Third Row Cup Holders
NoYes
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Ambient Interior Lighting
NoNo
Rear Reading Lamp
YesNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
Headlights
HalogenHalogen Projector
Daytime Running Lights
NoNo
Tail Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
CD Player
NoNo
Display Screen for Rear Passengers
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoNo
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
DVD Playback
NoNo
Touch Screen Size
8 inch-
GPS Navigation System
YesNo
USB Compatibility
YesNo
Display
Touch-screen DisplayNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
NoNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
NoNo
Emergency Call
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
No-
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Hill Hold Control
YesNo
Hill Descent Control
Yes-
Four-Wheel-Drive
NoNo
Ride Height Adjustment
No-
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Front Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Forward Collision Warning (FCW)
No-
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Blind Spot Detection
No-
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Automatic Emergency Braking (AEB)
No-
Puncture Repair Kit
No-
NCAP Rating
5 Star (Global NCAP)3 Star (Global NCAP)
Third Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Rear Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt: forward / back, headrest: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Third Row Seat
No50:50 split
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
YesNo
3rd Row Seats Type
BenchBench
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FlatFull
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
NoYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
15,25,4238,97,126
Ex-Showroom Price
13,49,0007,96,500
RTO
1,46,90056,790
Insurance
29,02343,336
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
32,78719,282
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Strong visual cuesPremium cabinExhaustive feature list

Cons

Limited third-row spacePricey top variant

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  News

Latest Videos

Mahindra Scorpio Classic retains the quintessential traits of the SUV in its new avatar, and is quite different from what its more modern version Scorpio-N has to offer. Mahindra hopes that Scorpio Classic will continue to be one of their best-selling models.
Mahindra Scorpio Classic: First Drive Review
3 Sept 2022
Maruti claims the fuel efficiency figure for the manual gearbox stands at 24.79 kmpl whereas the AMT transmission is rated at 25.71 kmpl. While driving in the city, we noticed efficiency hovering around the 14 kmpl mark but we will have to do proper tests to further comment on its real world performance.
Five reasons why Maruti Suzuki Dzire remains a hit in India after 16 years
30 Dec 2024
Mahindra and Mahindra has launched the 2022 Scorpio-N SUV at a starting price of <span class='webrupee'>₹</span>11.99 lakh (ex-showroom).
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6 Sept 2022
Mahindra Scorpio-N SUV, which was launched earlier this year in India, has secured five-star rating at the Global NCAP crash test this week.
Watch: Mahindra Scorpio-N scores perfect five at Global NCAP crash test
13 Dec 2022
Ertiga, XL6 continue to power Maruti Suzuki’s dominance in the MPV segment
Ertiga, XL6 continue to power Maruti Suzuki’s dominance in the MPV segment
15 Nov 2019
Tata Nexon and Maruti Suzuki Dzire are the only two models which returned with five-star safety ratings while the Citroen eC3 electric hatchback was the biggest disappointment with zero-star safety ratings.
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