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Hyundai Car Discount Offers in Kolkata
Hyundai Aura
Benefits On Hyundai Aura:- Benefits upto ₹ 30000/-. T&C's Ap…
Applicable on E 1.2 Petrol & 10 more..
E 1.2 Petrol
₹ 6 Lakhs
Corporate 1.2 MT
₹ 6.84 Lakhs
S 1.2 Petrol
₹ 6.86 Lakhs
S 1.2 AMT
₹ 7.39 Lakhs
E 1.2 CNG
₹ 7.55 Lakhs
SX 1.2 Petrol
₹ 7.64 Lakhs
S 1.2 CNG
₹ 7.76 Lakhs
Corporate 1.2 CNG
₹ 7.85 Lakhs
SX 1.2 (O) Petrol
₹ 8.1 Lakhs
SX Plus 1.2 AMT Petrol
₹ 8.29 Lakhs
SX 1.2 CNG
₹ 8.54 Lakhs
Expired
Hyundai Creta
Benefits On Hyundai Creta:- Benefits upto ₹ 85,000/-. + Cele…
Applicable on E 1.5 Petrol & 50 more..
E 1.5 Petrol
₹ 10.91 Lakhs
EX 1.5 Petrol
₹ 12.07 Lakhs
E 15 diesel
EX (O) 1.5 Petrol
₹ 13.14 Lakhs
S 15 petrol
EX 1.5 Diesel
₹ 12.53 Lakhs
EX (O) 1.5 Petrol CVT
₹ 14.5 Lakhs
S o 15 petrol
EX (O) 1.5 Diesel
₹ 13.66 Lakhs
S (O) 1.5 Petrol Knight Edition
₹ 14.39 Lakhs
S o 15 petrol knight edition dual tone
S 15 diesel
SX 1.5 Petrol
₹ 15.04 Lakhs
SX 1.5 Petrol Dual Tone
₹ 15.19 Lakhs
Ex o 15 diesel at
S o 15 petrol cvt
S o 15 diesel
Sx tech 15 petrol
S o 15 petrol cvt knight edition
SX 1.5 Premium Petrol
₹ 16.34 Lakhs
S (O) 1.5 Diesel Knight Edition
₹ 16.03 Lakhs
Sx tech 15 petrol dual tone
S o 15 petrol cvt knight edition dual tone
S o 15 diesel knight edition dual tone
SX (O) 1.5 Petrol
₹ 14.21 Lakhs
Sx o 15 petrol knight edition
Sx o 15 petrol dual tone
S o 15 diesel at
Sx tech 15 petrol cvt
Sx tech 15 diesel
Sx o 15 petrol knight edition dual tone
Sx 15 premium petrol cvt
S o 15 diesel at knight edition
Sx tech 15 petrol cvt dual tone
Sx 15 premium diesel
Sx tech 15 diesel dual tone
S o 15 diesel at knight edition dual tone
Sx o 15 petrol cvt
Sx o 15 diesel
Sx o 15 petrol cvt knight edition
Sx o 15 petrol cvt dual tone
Sx o 15 diesel knight edition
Sx o 15 diesel dual tone
Sx o 15 petrol cvt knight edition dual tone
Sx o 15 diesel knight edition dual tone
Sx o 15 diesel at
Sx o 15 turbo dct
Sx o 15 diesel at dual tone
Sx o 15 turbo dct dual tone
Sx o 15 diesel at knight edition
Sx o 15 diesel at knight edition dual tone
Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40,000/-. + Cele…
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Hyundai Grand I10 Nios
Benefits On Hyundai Grand i10 Nios:- Benefits upto ₹ 55,000/…
Applicable on Era 1.2 Kappa & 17 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.55 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.28 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.51 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.83 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.08 Lakhs
Sportz Petrol Manual Vibe Edition
₹ 7.09 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.12 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.22 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.36 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.61 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.62 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.72 Lakhs
Sportz (O) Petrol Automatic Vibe Edition
₹ 7.73 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 8.03 Lakhs
Hyundai I20
Benefits On Hyundai i20:- Benefits upto ₹ 50,000/-. + Celeb…
Applicable on Era Petrol Manual & 16 more..
Era Petrol Manual
₹ 5.99 Lakhs
Magna 1.2 Executive MT
₹ 6.74 Lakhs
Magna 1.2 MT
₹ 7 Lakhs
Sportz 1.2 MT
₹ 7.75 Lakhs
Sportz 1.2 MT Dual Tone
₹ 7.84 Lakhs
Magna 1.2 IVT
₹ 8.13 Lakhs
Sportz (O) 1.2 MT
₹ 8.28 Lakhs
Sportz (O) 1.2 MT Knight
₹ 8.37 Lakhs
Asta 1.2 MT
₹ 8.62 Lakhs
Sportz 1.2 IVT
₹ 8.76 Lakhs
Asta (O) 1.2 MT
₹ 9.15 Lakhs
Sportz (O) 1.2 IVT
₹ 9.2 Lakhs
Asta (O) 1.2 MT Dual Tone
₹ 9.31 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT
₹ 10.34 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT Knight
₹ 10.44 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT Dual Tone
₹ 10.48 Lakhs
Asta (O) Knight Edition Petrol Automatic Dual Tone
₹ 10.57 Lakhs
Hyundai Verna
Benefits On Hyundai Verna:- Benefits upto ₹ 50,000/-. + Cele…
Applicable on HX 2 Petrol 1.5L Manual & 21 more..
HX 2 Petrol 1.5L Manual
₹ 10.98 Lakhs
HX 4 Petrol 1.5L Manual
₹ 12.25 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual
₹ 13.19 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 13.34 Lakhs
HX 6 Plus Petrol Manual
₹ 13.81 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol Manual Dual Tone
₹ 13.96 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 14.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 14.55 Lakhs
HX 8 Petrol Manual
₹ 14.88 Lakhs
HX 6 Plus Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 15.02 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 15.02 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 15.03 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 16.09 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 16.24 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual
₹ 16.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual Dual Tone
₹ 16.43 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 17.15 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 17.3 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 17.62 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 17.77 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 18.25 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 18.4 Lakhs
Gajraj Hyundai
Plot No.5, Block BN, GROUND FLOOR, Sector V, Salt Lake, 904, Adventch Infinity, Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091, kolkata, West Bengal 700091View More
Gajraj Hyundai
J L NO-18 UNDER KHAITAN NO 863, MOUZA-MAHISBATHAN, RAJARHAT-POLICE STATION, Kolkata, West Bengal 700103, kolkata, West Bengal 700103View More
Gajraj Hyundai
AA 53, Sector 5, Ultadanga, Bidhannangar, Kolkata, West Bengal 700064, kolkata, West Bengal 700064View More
Gajraj Hyundai
Adventz Infinity 904, Plot No 5, Saltlake ,Sector 5, Block BN, Kolkata, West Bengal 700091, kolkata, West Bengal 700091View More
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