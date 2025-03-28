C-Class [2018-2022] vs E-Class[2021-2024] Comparison

KEY HIGHLIGHTS C-class [2018-2022] E-class[2021-2024] Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 50.01 Lakhs ₹ 63.6 Lakhs Mileage - 16.1 kmpl Engine Capacity 1950 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] and Mercedes-Benz E-Class[2021-2024], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] Price starts at Rs. 50.01 Lakhs (last recorded price) for C 200 Progressive, Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.