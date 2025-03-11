In 2026, when choosing between the BMW i7 and Mercedes-Benz AMG EQS, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. BMW i7 Price starts at Rs. 2.05 Cr (ex-showroom price) for eDrive50 M Sport, Mercedes-Benz AMG EQS Price starts at Rs. 2.45 Cr (ex-showroom price) for 53 4MATIC Plus. i7 gets a battery pack of up to 101.7 kWh. AMG EQS gets a battery pack of up to 107.8 kwh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
i7 vs AMG EQS Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|I7
|Amg eqs
|Brand
|BMW
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 2.05 Cr
|₹ 2.45 Cr
|Range
|550-625 km/charge
|526 km/charge
|Battery Capacity
|101.7 kWh
|107.8 kwh
|Charging Time
|50 Minutes(150 kW DC Charger)(10-80%)
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