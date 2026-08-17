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Tata Nexon Car Discount Offers in Amritsar
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We have Offers available on following models in Amritsar
Skoda Kylaq
On Skoda Kylaq :- Get Benefits Up to Rs. 50,000/- + Buy now …
Available in Amritsar
Applicable on Classic & 10 more..
Classic
₹ 7.59 Lakhs
Classic Plus
₹ 8.25 Lakhs
Classic Plus AT
₹ 9.25 Lakhs
Signature
₹ 9.43 Lakhs
Signature AT
₹ 10.43 Lakhs
Signature Plus
₹ 10.77 Lakhs
Prestige
₹ 11.75 Lakhs
Signature Plus AT
₹ 11.77 Lakhs
Prestige Plus
₹ 11.99 Lakhs
Prestige AT
₹ 12.75 Lakhs
Prestige Plus AT
₹ 12.99 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Available in Amritsar
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Amigo Tata
Adj H-Promise Novelty Hyundai, New Grand Trunk Rd,Amritsar, amritsar, Punjab 143001
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