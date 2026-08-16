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Kia Sonet Car Discount Offers in Mumbai

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We have Offers available on following models in Mumbai

Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Available in Mumbai
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Locate Kia Dealers in Mumbai

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Autobahn Kia Prabhadevi

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Marathe Udyog Bhavan, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai, Maharashtra 400025, mumbai, Maharashtra 400025
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+91 - 9029292929
   

Shreenath

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Unit No. 2, Waterford Building, Juhu Gali, Andheri West, C D Barfiwala Lane, Mumbai, Maharashtra 400053, mumbai, Maharashtra 400053
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phoneicon
+91 - 8070737737
   

Autobahn Kia

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Vaswani Chambers , 264-265, Unit No-2 , Ground Floor , Dr .Annie Besant Road , Worli , Mumbai, Mumbai, Maharashtra 400030, mumbai, Maharashtra 400030
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phoneicon
+91 - 9029292929
   

Shaw Kia

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TCG Urban Infrastructure Holdings Pvt. Ltd., C-53, G Block BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra, East, Mumbai, Maharashtra 400098, mumbai, Maharashtra 400098
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phoneicon
+91 - 8238559555

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