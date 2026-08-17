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Kia Sonet Car Discount Offers in Lucknow
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We have Offers available on following models in Lucknow
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Lucknow
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Lucknow
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Skydac Auto And Infra Private
Bima Hospital, Vijay Nagar Colony,Krishna Nagar,Alambagh,Lucknow, lucknow, Uttar Pradesh 226023View More
Skydac Auto, Airport Road
Khasra No 490, Main Kanpur Road,Next to ESIC Hospital,Kanpur Road,Lucknow, lucknow, Uttar Pradesh 226012View More
Balaji Motors
CP-11, Vijayant Khand,Gomti Nagar,Faizabad Road,Lucknow, lucknow, Uttar Pradesh 226010
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