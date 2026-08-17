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Kia Sonet Car Discount Offers in Gurgaon
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We have Offers available on following models in Gurgaon
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Available in Gurgaon
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Allied Motors
Unit No. 27 to 30, GF Spaze Boulevard,Sohna Rd,Malibu Town,Sector 47,Gurgaon, gurgaon, Haryana 122018View More
Frontier Kia
Unit No. 2, 3,4 and ATM-I,GF,Delta Square,MG Road,Near IFFCO Chowk,Gurgaon, gurgaon, Haryana 122001View More
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