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Mercedes-Benz GLE vs Mercedes-Benz GLS

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLE and Mercedes-Benz GLS, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLE Price starts at Rs. 99 Lakhs (ex-showroom price) for 300d AMG Line, Mercedes-Benz GLS Price starts at Rs. 1.32 Cr (ex-showroom price) for 450 4matic. GLE: 1993 cc engine, 9 to 9.7 kmpl mileage. GLS: 2989 cc engine, 11 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLE vs GLS Comparison
KEY HIGHLIGHTS Gle Gls
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 99 Lakhs₹ 1.32 Cr
Mileage9 to 9.7 kmpl11 kmpl
Engine Capacity1993 cc2989 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders46

Filters
GLE
Mercedes-Benz GLE
300d AMG Line
₹99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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GLS
Mercedes-Benz GLS
450 4matic
₹1.32 Crore*
*Ex-showroom price
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Ac Controls
Taillight
Dashboard
Headlight
Front Left Side
Gear Shifter
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
OM656 Turbocharged I4M256 Turbocharged I6 with Integrated Starter-Alternator
Others
Idle Start/StopRegenerative Braking, Idle Start/Stop
Acceleration (0-100 kmph)
6.9 seconds-
Max Torque (Nm@rpm)
550 Nm @ 1800-2200rpm500 Nm @ 1800 rpm
Transmission
Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle ShiftAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Max Power (bhp@rpm)
265 bhp @ 4200 rpm375 bhp @ 5800 rpm
Drivetrain
AWDAWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1993 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC2999 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
DieselPetrol
Max Speed
230 kmph-
Rear Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Front Tyres
R20275 / 45 R21
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Front Suspension
Independent, Double Wishbone, Air Suspension with Adaptive DampingIndependent, Double Wishbone, Air Suspension with Adaptive Damping
Rear Suspension
ndependent, Multi-link, Air Suspension with Adaptive DampingIndependent, Multi-link, Air Suspension with Adaptive Damping
Rear Tyres
R20315 / 40 R21
No of Seating Rows
2 Rows3 Rows
Seating Capacity
5 Person7 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Length
4924 mm5209 mm
Wheelbase
2995 mm3135 mm
Height
1795 mm1823 mm
Width
2157 mm2157 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Manual Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Heater
YesYes
Cruise Control
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Parking Assist
Reverse Camera with Guidance360 Degree Camera
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Four Zone)Yes (Automatic Five Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - All
12V Power Outlets
22
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Two Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Vents Behind Front Armrest and on Roof, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
YesYes
Rub - Strips
NoBlack
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyCladding - Body Coloured
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredDual Tone
Scuff Plates
MetallicMetallic
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Electric Opening and ClosingInternal with Remote
Rear Wiper
YesYes
Side Window Blinds
Rear - ElectricRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Third Row Cup Holders
NoYes
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
IntelligentIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Fog Lights
LED on front, LED on rearLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Warranty (Years)
22
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not ApplicableNo
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
6+6+
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
DVD Playback
No-
Touch Screen Size
12.3 inch-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Display
LCD DisplayLCD Display
Aux Compatibility
YesYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
Yes-
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
YesYes
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandTorque-On-Demand
Ride Height Adjustment
NoYes
Brake Assist (BA)
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
ADAS
YesYes
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
YesNo
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)Not Tested
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Third Row Seat
No50:50 split
Seat Upholstery
Artificial LeatherArtificial Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderYes
Driver Seat Adjustment
14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Split Rear Seat
60:40 split40:20:40 split
Ventilated Seats
NoFront only
Interior Colours
Macchiato Beige / Black, BlackMacchiato Beige / Black, Espresso Brown / Black, Anthracite / Black
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
FullFull
Ventilated Seat Type
NoHeated and cooled
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Front Passenger Seat Adjustment
14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,16,05,2211,51,14,977
Ex-Showroom Price
99,00,0001,32,00,000
RTO
12,91,50013,74,000
Insurance
4,13,2215,40,477
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
2,49,4413,24,879

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