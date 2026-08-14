C-Class Cabriolet vs e-class-all-terrain Comparison

KEY HIGHLIGHTS C-class cabriolet E-class-all-terrain Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 68.7 Lakhs ₹ 75 Lakhs Mileage 17.4 kmpl 12.06 kmpl Engine Capacity 1991 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class Cabriolet and Mercedes-Benz e-class-all-terrain, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300, Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019]. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.