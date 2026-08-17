Home > New Cars > Car Offers > Citroen Car > C5 Aircross > Car Offers in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Citroen C5 Aircross Car Discount Offers in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Check Latest Offers on Citroen in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Available in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Citroen Basalt X
On Citroen Basalt X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,55…
Available in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 8.55 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.57 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 12.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 13.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 12.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 14.11 Lakhs
Basalt xmax 12 turbo petrol mt dark edition
Citroen C3x
On Citroen C3 X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,18,000…
Available in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Locate Citroen Dealers in Hamirpur (Himachal Pradesh)
No Citroen Dealers Found in Hamirpur (Himachal Pradesh)
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 Lakhs*Onwards