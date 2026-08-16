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Citroen C5 Aircross Car Discount Offers in Chennai
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Check Latest Offers on Citroen in Chennai
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,…
Available in Chennai
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Citroen Basalt X
On Citroen Basalt X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,55…
Available in Chennai
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 8.55 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.57 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 12.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 13.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 12.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 14.11 Lakhs
Basalt xmax 12 turbo petrol mt dark edition
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
La Maison Citroen Chennai
Old No- 185, New No- 243, Chennai, Mount Road, Chennai, Tamil Nadu 600006, chennai, Tamil Nadu 600006View More
La Maison Citroen Chennai
No.398, Rajiv Gandhi Salai (Omr), Nehru Nagar, Perungudi, Chennai, Tamil Nadu 600096, chennai, Tamil Nadu 600096View More
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