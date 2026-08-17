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Toyota Glanza Car Discount Offers in Patna
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We have Offers available on following models in Patna
Hyundai I20
Benefits On Hyundai i20:- Benefits upto ₹ 50,000/-. + Celeb…
Available in Patna
Applicable on Era Petrol Manual & 16 more..
Era Petrol Manual
₹ 5.99 Lakhs
Magna 1.2 Executive MT
₹ 6.74 Lakhs
Magna 1.2 MT
₹ 7 Lakhs
Sportz 1.2 MT
₹ 7.75 Lakhs
Sportz 1.2 MT Dual Tone
₹ 7.84 Lakhs
Magna 1.2 IVT
₹ 8.13 Lakhs
Sportz (O) 1.2 MT
₹ 8.28 Lakhs
Sportz (O) 1.2 MT Knight
₹ 8.37 Lakhs
Asta 1.2 MT
₹ 8.62 Lakhs
Sportz 1.2 IVT
₹ 8.76 Lakhs
Asta (O) 1.2 MT
₹ 9.15 Lakhs
Sportz (O) 1.2 IVT
₹ 9.2 Lakhs
Asta (O) 1.2 MT Dual Tone
₹ 9.31 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT
₹ 10.34 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT Knight
₹ 10.44 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT Dual Tone
₹ 10.48 Lakhs
Asta (O) Knight Edition Petrol Automatic Dual Tone
₹ 10.57 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Budha Toyota
145, B.R House,Opposite SBI Branch,Patliputra Colony,Patna, patna, Bihar 800013
Budha Toyota
Simli Murarpur, Near Didarganj Checkpost,P S Didarganj,Nh-30,Patna, patna, Bihar 800008
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