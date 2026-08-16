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Maruti Suzuki Brezza Car Discount Offers in Bangalore
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We have Offers available on following models in Bangalore
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Bangalore
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Bangalore
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Bimal Auto Agency
60/2, Mahadevapura, Opposite To Phoenix Mall, Bangalore, Karnataka 560048, bangalore, Karnataka 560048View More
Kalyani Motors
29, Lalbagh Road, Raja Ram Mohanroy Extension, Opp. Poornima Theatre, Bangalore, Karnataka 560027, bangalore, Karnataka 560027View More
Kalyani Motors - Brookefield
No.129/4, 1B EPIP Zone Whitefield Road, Kalyani Platina Tech Park, Kundalahalli Village Post, Kundalahalli, Brookefield, Bangalore, Karnataka 560066, bangalore, Karnataka 560066View More
Kalyani Motors - Mysore Road
No. 24/1 & 25/1, Mysore Road Junction, Near Nayandahalli Signal Bengaluru, Nayandanahalli, Bangalore, Karnataka 560043, bangalore, Karnataka 560043View More
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