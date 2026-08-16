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Kia Sonet Car Discount Offers in Ahmedabad
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We have Offers available on following models in Ahmedabad
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Ahmedabad
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Ahmedabad
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Supernova
28/6 , 28/7, Final Plot No : 44, Nikol Kathvada S.P Ring Road, Nikol, Beside Hero Showroom, Ahmedabad, Gujarat 382350, ahmedabad, Gujarat 382350View More
Supernova
Showrooms-1,2,3, Sg Highway, Besides Ymca Club, Westgate D Block, Ahmedabad, Gujarat 380051, ahmedabad, Gujarat 380051View More
West Coast
B-G, 01-02, Shivalik Plaza, Iim Road, Ambawadi, Panjara Pole, Ahmedabad, Gujarat 380015, ahmedabad, Gujarat 380015View More
West Coast Kia
D1, Opp Kargil Petrol Pump, Ganesh Maridians.G. Highway, Ahmedabad, Gujarat 380060, ahmedabad, Gujarat 380060View More
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