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Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] vs Mercedes-Benz V-Class

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
E-Class[2021-2024] vs V-Class Comparison
KEY HIGHLIGHTS E-class[2021-2024] V-class
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 63.6 Lakhs₹ 71.1 Lakhs
Mileage16.1 kmpl16.1 to 16.6 kmpl
Engine Capacity1950 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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E-Class[2021-2024]
Mercedes-Benz E-Class[2021-2024]
E 200 Expression
₹63.60 Lakhs*
*Last Recorded Price
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V-Class
Mercedes-Benz V-Class
Expression ELWB
₹71.10 Lakhs*
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Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Visual Comparison

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Front View
Wheel
Dashboard
Headlight
Front Left View
Left Side View
Steering Wheel
Right Side View
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Specification
Engine Type
M274 Turbo I4OM651 Turbocharged I4
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Max Torque (Nm@rpm)
320 Nm @ 1650 rpm380 Nm @ 1200 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Drivetrain
RWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
194 bhp @ 5500 rpm161 bhp @ 4200 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
PetrolDiesel
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.36.25
Rear Brake Type
Ventilated DiscDisc
Four Wheel Steering
No-
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
225 / 55 R17205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Multi-Link, Air Springs, Twin-Tube Gas-filled Shock Absorbers with Adaptive DampingSemi-trailing arm rear suspension with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Front Suspension
Four-Link, Air Springs, Twin-Tube Gas-filled Shock Absorbers with Adaptive DampingMcPherson front axle with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Rear Tyres
225 / 55 R17205 / 65 R16
Length
50755370
Wheelbase
30793430
Height
14951909
Width
18601928
Bootspace
540-
No of Seating Rows
23
Seating Capacity
57
Doors
45
Fuel Tank Capacity
8057
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlSeparate Zone, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
6 Way6 Way
Seat Base Sliding
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustableNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
Electric-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoYes
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
ActiveIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LEDLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
CD Player
NoYes
Gesture Control
Yes-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
Yes-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
NoYes
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
Yes-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
Yes-
Remote Sunroof Open/Close Via app
Yes-
Check Vehicle Status Via App
Yes-
Remote Car Lock/Unlock Via app
Yes-
Geo-Fence
Yes-
Find My Car
Yes-
Alexa Compatibility
Yes-
Emergency Call
Yes-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
Yes-
Four-Wheel-Drive
NoNo
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesNo
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
6 way electrically adjustable with 3 memory presets (backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat base angle up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
LeatherFabric
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderYes
3rd Row Seats Type
NoBench
Split Rear Seat
40:20:40 splitNo
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Black , Beige with brown / Open-pore light brown ash wood trimBlack Santos, Beige / Black, Black
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
74,04,68081,92,503
Ex-Showroom Price
64,50,00071,10,000
RTO
6,74,0008,95,080
Insurance
2,80,1801,86,923
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,59,1551,76,088
Expert Rating

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