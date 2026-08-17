Home > New Cars > Car Offers > Skoda Car > Slavia > Car Offers in Hyderabad
Skoda Slavia Car Discount Offers in Hyderabad
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Hyderabad
Hyundai Verna
Benefits On Hyundai Verna:- Benefits upto ₹ 65000/-. T&C's A…
Available in Hyderabad
Applicable on HX 2 Petrol 1.5L Manual & 21 more..
HX 2 Petrol 1.5L Manual
₹ 10.98 Lakhs
HX 4 Petrol 1.5L Manual
₹ 12.25 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual
₹ 13.19 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 13.34 Lakhs
HX 6 Plus Petrol Manual
₹ 13.81 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol Manual Dual Tone
₹ 13.96 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 14.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 14.55 Lakhs
HX 8 Petrol Manual
₹ 14.88 Lakhs
HX 6 Plus Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 15.02 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 15.02 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 15.03 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 16.09 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 16.24 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual
₹ 16.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual Dual Tone
₹ 16.43 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 17.15 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 17.3 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 17.62 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 17.77 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 18.25 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 18.4 Lakhs
Expired
Pps Motors
Sy No 34, Lorven Tiara, Kondapur, Kothaguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana 500084, hyderabad, Telangana 500084View More
Mody Skoda
Survey Number. 28/A & 32,33 & 34 ,Opp Pillar No.190, Upperpally Inner Ring Ring ,Attapur Rajendranagar, Hyderabad, Telangana 500049, hyderabad, Telangana 500049View More
Mody Skoda Hyderabad
34&35, 21&22, VASANTHA ARCADE, Mansoorabad Village, L B NAGAR, BESIDE KAMINENI HOSPITAL, Hyderabad, Telangana 500074, hyderabad, Telangana 500074View More
Mahavir Auto Diagnostics
No 6/3/907, Challa Chambers, Raj Bhavan Rd, Somajiguda, Sangeet Nagar, Hyderabad, Telangana 500082, hyderabad, Telangana 500082View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards