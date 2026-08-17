Home > New Cars > Car Offers > Skoda Car > Slavia > Car Offers in Ghaziabad
Skoda Slavia Car Discount Offers in Ghaziabad
Skoda Slavia
On Skoda Slavia :- Get Benefits up to Rs. 1,90,000/- + Buy n…
Available in Ghaziabad
Applicable on Classic 1.0L TSI MT & 11 more..
Classic 1.0L TSI MT
₹ 10 Lakhs
Signature 1.0L TSI MT
₹ 13.34 Lakhs
Signature 1.0L TSI AT
₹ 14.34 Lakhs
Prestige 1.0L TSI MT
₹ 15.29 Lakhs
Prestige 1.0L TSI AT
₹ 16.54 Lakhs
Sportline 1.0L TSI MT
₹ 13.55 Lakhs
Sportline 1.0L TSI AT
₹ 14.55 Lakhs
Monte carlo 10l tsi mt
Sportline 15l tsi dsg
Monte Carlo 1.0L TSI AT
₹ 16.69 Lakhs
Monte Carlo 1.5L TSI DSG
₹ 18.19 Lakhs
Prestige 1.5L TSI DSG
₹ 18.04 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Brite Autowheels
No G85, Patel Nagar 3, Near Apollo Tyre Showroom, Ghaziabad, Uttar Pradesh , ghaziabad, Uttar Pradesh 201001View More
Brite Autowheels Pvt. Ltd.
E–19, Arya Nagar, Ghaziabad, ghaziabad, Delhi 201009
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 Lakhs*Onwards