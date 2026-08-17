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Skoda Slavia Car Discount Offers in Chennai
Skoda Slavia
On Skoda Slavia :- Get Benefits up to Rs. 1,90,000/- + Buy n…
Available in Chennai
Applicable on Classic 1.0L TSI MT & 11 more..
Classic 1.0L TSI MT
₹ 10 Lakhs
Signature 1.0L TSI MT
₹ 13.34 Lakhs
Signature 1.0L TSI AT
₹ 14.34 Lakhs
Prestige 1.0L TSI MT
₹ 15.29 Lakhs
Prestige 1.0L TSI AT
₹ 16.54 Lakhs
Sportline 1.0L TSI MT
₹ 13.55 Lakhs
Sportline 1.0L TSI AT
₹ 14.55 Lakhs
Monte carlo 10l tsi mt
Sportline 15l tsi dsg
Monte Carlo 1.0L TSI AT
₹ 16.69 Lakhs
Monte Carlo 1.5L TSI DSG
₹ 18.19 Lakhs
Prestige 1.5L TSI DSG
₹ 18.04 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Kun Skoda
Plot No: 16 & 17, Perungudi Toll Plaza, Developed Plots, Dr. Vikram Sarabhai Industrial Estate, Perungudi, Chennai, Tamil Nadu 600096, chennai, Tamil Nadu 600096View More
Gurudev Motors
Old No. 559 & New No. 528, Gurudev Skoda, Anna Salai, Teynampet, Metro Station, Chennai, Tamil Nadu 600018, chennai, Tamil Nadu 600018View More
Gurudev Motors
No. 21, Gurudev Skoda, Ambattur Industrial Est, Ambit Park Rd, Ambattur, Ambit It Park, Chennai, Tamil Nadu 600058, chennai, Tamil Nadu 600058View More
Gurudev Motors Pvt. Ltd.
Plot No 21, Ambit Park Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai, chennai, Tamil Nadu 600058View More
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