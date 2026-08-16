Home > New Cars > Car Offers > Maruti Suzuki Car > Fronx > Car Offers in Mumbai
Maruti Suzuki Fronx Car Discount Offers in Mumbai
Sorry, we do not have any active offers in your city.
We have Offers available on following models in Mumbai
Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40,000/-. + Cele…
Available in Mumbai
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Renault Kiger
On Renault Kiger: Cash offer upto INR 20,000 on Select Varia…
Available in Mumbai
Applicable on Authentic & 14 more..
Authentic
₹ 5.81 Lakhs
Evolution
₹ 6.55 Lakhs
Evolution EASY R AMT
₹ 6.99 Lakhs
Techno
₹ 7.55 Lakhs
Techno MT Dual Tone
₹ 7.55 Lakhs
Techno EASY R AMT
₹ 8.05 Lakhs
Techno AMT Dual Tone
₹ 8.05 Lakhs
Emotion
₹ 8.45 Lakhs
Emotion MT Dual Tone
₹ 8.45 Lakhs
Emotion Turbo MT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo MT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT
₹ 10.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT Dual Tone
₹ 10.35 Lakhs
Sai Service Arena Lowerparel
Highstreet Phoenix Mall,462,S.B. Marg, Lowerparel, Mumbai, Maharashtra 400013, mumbai, Maharashtra 400013View More
Vitesse
G Sanghi Marg, Turf View Seth Motilal, Near Shri Sai Vismay, Mumbai, Maharashtra 400018, mumbai, Maharashtra 400018View More
K. T. S. Automotors
207-209, Arya Building, P.D. Mello Road, Chhatrapati Shivaji Terminus Area, Near Mumbai G.P.O, Mumbai, Maharashtra 400001, mumbai, Maharashtra 400001View More
Kiran Motors Maruti
Arena Ghatkopar West , Gandhi Parekh Compound , Lal Bahadur Shashtri Marg , Opp Damodar Park , Ghatkopar West , Mumbai, Maharashtra 400086, mumbai, Maharashtra 400086View More
Offers By Brand
Offers by City
Trending CarsSee All
Tata Sierra
₹ 11.49 Lakhs*Onwards
Mahindra BE 6
₹ 18.9 Lakhs*Onwards
VinFast VF7
₹ 21.89 Lakhs*Onwards
Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 Lakhs*Onwards
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 Lakhs*Onwards
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 Lakhs*Onwards
Tata Nexon
₹ 7.4 Lakhs*Onwards
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 Lakhs*Onwards
Kia Seltos
₹ 10.99 Lakhs*Onwards