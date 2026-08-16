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Maruti Suzuki Brezza Car Discount Offers in Kolhapur
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We have Offers available on following models in Kolhapur
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Kolhapur
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Kolhapur
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Sai Services
Shivaji Udyamnagar, Near Parvati Multiplex,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416001
Sai Service Nexa
Old Pune Bangalore Road, Hotel Opal building,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416005
Sai Service
Plot No S-6, MIDC Shiroli,NH-4,Opp.Menon Pistons Ltd.,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416122View More
Kr Motors
216/5, Besides Konduskar Petrol Pump,A/P Gokul Shirgaon,Karveer,Kolhapur, kolhapur, Maharashtra 416234View More
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