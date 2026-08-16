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Maruti Suzuki Brezza Car Discount Offers in Kochi
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We have Offers available on following models in Kochi
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Kochi
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
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