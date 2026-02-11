Home > New Cars > Car Offers > Mahindra Car > 3XO EV > Car Offers in Ranchi
Mahindra 3xo Ev Car Discount Offers in Ranchi
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Check Latest Offers on Mahindra in Ranchi
Mahindra Be 6
On Mahindra Be 6 :-EMI Start From ₹39,224* + Offer Available…
Available in Ranchi
Applicable on Pack 1 & 19 more..
Pack 1
₹ 18.9 Lakhs
Be 6epack three no charger
Be 6epack one above no charge
Be 6epack two no charger
Be 6epack three select no charger
Pack One 7.2kW Charger
₹ 19.4 Lakhs
Pack One 11.2kW Charger
₹ 19.65 Lakhs
Pack One Above 7.2kW Charger
₹ 21 Lakhs
Pack One Above 11.2kW Charger
₹ 21.25 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger
₹ 22.4 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger
₹ 22.65 Lakhs
Pack Two No Charger 79kWh
₹ 23.5 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger 79kWh
₹ 24 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger 79kWh
₹ 24.25 Lakhs
Pack Three Select 7.2kW Charger
₹ 25 Lakhs
Pack Three Select 11.2kW Charger
₹ 25.25 Lakhs
Pack Three 7.2kW Charger
₹ 27.4 Lakhs
Pack Three 11.2kW Charger
₹ 27.65 Lakhs
FE2
₹ 23.69 Lakhs
FE3
₹ 24.49 Lakhs
Mahindra Xev 9e
On Mahindra XEV 9e :-EMI Start From ₹45,450* + Offer Availab…
Available in Ranchi
Applicable on Pack 1 & 14 more..
Pack 1
₹ 21.9 Lakhs
Pack 3
₹ 30.5 Lakhs
Pack 2
₹ 24.9 Lakhs
Pack 3 Select
₹ 27.9 Lakhs
Pack One 7.2kW Charger
₹ 22.4 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger
₹ 22.65 Lakhs
Pack One 11.2kW Charger
₹ 25.65 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger
₹ 25.4 Lakhs
Pack Two No Charger 79KWH
₹ 26.5 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger 79KWH
₹ 27 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger 79KWH
₹ 27.25 Lakhs
Pack Three Select 7.2kW Charger
₹ 28.4 Lakhs
Pack Three Select 11.2kW Charger
₹ 28.65 Lakhs
Pack Three 7.2kW Charger
₹ 31 Lakhs
Pack Three 11.2kW Charger
₹ 31.25 Lakhs
Mahindra Xuv 3xo
On Mahindra XUV 3XO :-Interest Rates Starting At 9.29%* + Of…
Available in Ranchi
Applicable on MX1 & 28 more..
MX1
₹ 7.37 Lakhs
MX2 Pro
₹ 8.7 Lakhs
MX3
₹ 8.98 Lakhs
MX2 Pro AT
₹ 9.71 Lakhs
AX5
₹ 10 Lakhs
AX5 L
₹ 11.63 Lakhs
AX7
₹ 11.8 Lakhs
AX5 L AT
₹ 12.84 Lakhs
AX7 L
₹ 12.89 Lakhs
AX7L 1.2 TGDi AT
₹ 14.55 Lakhs
MX3 Pro
₹ 9.21 Lakhs
MX3 AT
₹ 10.49 Lakhs
MX3 Pro AT
₹ 10.77 Lakhs
AX5 AT
₹ 11.49 Lakhs
AX7 Turbo AT
₹ 12.9 Lakhs
REV X M 1.2 Petrol
₹ 8.15 Lakhs
REV X M (O)1.2 Petrol
₹ 8.71 Lakhs
REV X A 1.2 Petrol MT
₹ 10.86 Lakhs
REV X A 1.2 Petrol AT
₹ 11.97 Lakhs
MX2 diesel
₹ 8.99 Lakhs
MX2 Pro Diesel
₹ 9.65 Lakhs
MX3 Diesel
₹ 9.97 Lakhs
MX3 Pro Diesel
₹ 10.49 Lakhs
MX3 Diesel AT
₹ 10.85 Lakhs
AX5 Diesel
₹ 10.99 Lakhs
AX5 Diesel AT
₹ 11.79 Lakhs
AX7 Diesel
₹ 12.6 Lakhs
AX7 Diesel AT
₹ 13.34 Lakhs
AX7 L Diesel
₹ 13.43 Lakhs
Nexgen Solution Tech
E-189/Ii, Opp. Vidhan Sabha,Dhurwa,Ranchi,, ranchi, Jharkhand 834004
Pratik Automobiles
Old Hazaribagh Road, Near Govt Bus Stand,Ranchi,Ranchi,, ranchi, Jharkhand 834001
