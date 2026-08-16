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Hyundai Verna Car Discount Offers in Kolkata
Hyundai Verna
Benefits On Hyundai Verna:- Benefits upto ₹ 65000/-. T&C's A…
Available in Kolkata
Applicable on HX 2 Petrol 1.5L Manual & 21 more..
HX 2 Petrol 1.5L Manual
₹ 10.98 Lakhs
HX 4 Petrol 1.5L Manual
₹ 12.25 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual
₹ 13.19 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 13.34 Lakhs
HX 6 Plus Petrol Manual
₹ 13.81 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol Manual Dual Tone
₹ 13.96 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 14.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 14.55 Lakhs
HX 8 Petrol Manual
₹ 14.88 Lakhs
HX 6 Plus Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 15.02 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 15.02 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 15.03 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 16.09 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 16.24 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual
₹ 16.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual Dual Tone
₹ 16.43 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 17.15 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 17.3 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 17.62 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 17.77 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 18.25 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 18.4 Lakhs
Expired
Gajraj Hyundai
Plot No.5, Block BN, GROUND FLOOR, Sector V, Salt Lake, 904, Adventch Infinity, Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091, kolkata, West Bengal 700091View More
Gajraj Hyundai
J L NO-18 UNDER KHAITAN NO 863, MOUZA-MAHISBATHAN, RAJARHAT-POLICE STATION, Kolkata, West Bengal 700103, kolkata, West Bengal 700103View More
Gajraj Hyundai
AA 53, Sector 5, Ultadanga, Bidhannangar, Kolkata, West Bengal 700064, kolkata, West Bengal 700064View More
Gajraj Hyundai
Adventz Infinity 904, Plot No 5, Saltlake ,Sector 5, Block BN, Kolkata, West Bengal 700091, kolkata, West Bengal 700091View More
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