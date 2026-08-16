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Hyundai Verna Car Discount Offers in Hyderabad

Hyundai Verna
Benefits On Hyundai Verna:- Benefits upto ₹ 65000/-. T&C's A…
Available in Hyderabad
Applicable on HX 2 Petrol 1.5L Manual & 21 more..
HX 2 Petrol 1.5L Manual
₹ 10.98 Lakhs
HX 4 Petrol 1.5L Manual
₹ 12.25 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual
₹ 13.19 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 13.34 Lakhs
HX 6 Plus Petrol Manual
₹ 13.81 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol Manual Dual Tone
₹ 13.96 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 14.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 14.55 Lakhs
HX 8 Petrol Manual
₹ 14.88 Lakhs
HX 6 Plus Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 15.02 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 15.02 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 15.03 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 16.09 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 16.24 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual
₹ 16.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual Dual Tone
₹ 16.43 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 17.15 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 17.3 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 17.62 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 17.77 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 18.25 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 18.4 Lakhs
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Locate Hyundai Dealers in Hyderabad

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Kun United Hyundai

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1-72/2/1/1,Survey No:50, Kun United Hyundai, Gachibowli Main Road, Gachibowli, Diamond Hills, Lumbini Avenue, Hyderabad, Telangana 500031, hyderabad, Telangana 500031
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+91 - 7942531423
   

Bharat Hyundai

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Sy.No 58/1,Plot Nos:3,4,5,6, Serilingampally, Rangareddy, Shrithangovardhanagiri,Gopanpally, Hyderabad, Telangana 500074, hyderabad, Telangana 500074
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phoneicon
+91 - 8228888999
   

Dwaraka Hyundai

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Survey No. 59, Peerzadiguda, Warangal Highway Road, Beside Decathlon, BODUPPAL, Hyderabad, Telangana 500039, hyderabad, Telangana 500039
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+91 - 7337331757
   

Fusion Hyundai

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Survey No.26 (Glr Survey No 292), Tirumal Gherry, Secunderabad Cantonment, Trimulgherry, Secunderabad, Hyderabad, Telangana 500011, hyderabad, Telangana 500011
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+91 - 9100900642

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